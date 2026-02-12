Naši Portali
PREMIERSHIP

Arsenal kiksao protiv Brentforda: City mu je sve bliže

Premier League - Brentford v Arsenal
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.02.2026.
u 23:09

Do kraja je Brentford mogao čak i do preokreta, bio je bolji u završnici, ali sve je završilo podjelom bodova

U posljednjem dvoboju 26. kola engleske Premier lige ovog su četvrtka nogometaši Brentforda i Arsenala remizirali odigravši 1-1.

Nakon što je dan ranije Manchester City pobijedio prednost Arsenala na vrhu ljestvice se djelomično istopila. Vodeći Arsenal sada ima četiri boda više od rivala iz Manchestera, dok Aston Villa zaostaje sedam bodova.

Oba pogotka su postignuta u drugom poluvremenu, a Arsenal je poveo u 61. minuti nakon gola Maduekea. Deset minuta kasnije domaćin je izjednačio. Nakon dugog auta glavom je Van den Berg proslijedio loptu na glavu Lewis-Pottera koji je pogodio za izjednačenje.

Do kraja je Brentford mogao čak i do preokreta, bio je bolji u završnici, ali sve je završilo podjelom bodova.
Manchester City Brentford Arsenal Premier liga

