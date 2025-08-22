Naši Portali
'PROFESOR SVJETSKE KLASE'

Riječi svjetske legende Luka Modrić će zauvijek pamtiti, ovakvu čast dobivaju rijetki

Coppa Italia - AC Milan v Bari
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
22.08.2025.
u 18:04

Slavni talijanski trener Fabio Capello u novoj je kolumni za La Gazzetta dello Sport još jednom iskazao divljenje prema Luki Modriću. Nazvavši ga "profesorom svjetske klase", samo je nastavio niz pohvala koje hrvatskom kapetanu upućuje već gotovo čitavo desetljeće

Uoči početka nove sezone Serie A, u kojoj će Milan s trenerom Massimilianom Allegrijem tražiti iskupljenje, Fabio Capello je u kolumni za La Gazzetta dello Sport analizirao snagu Rossonera. Iako je izrazio sumnje u ravnotežu momčadi, za jednu je prinovu imao samo riječi divljenja. "Sportski direktor Tare sklopio je nekoliko zanimljivih poslova, pogotovo na sredini terena. Očigledno je da mislim na Modrića, profesora svjetske klase koji može zapaliti scenu Serie A čak i s 40 godina", napisao je Capello, dajući Luki nevjerojatno priznanje i prije prve prvenstvene utakmice za slavni klub.

Capellova analiza ide dublje od pukog komplimenta. Dok hvali dolaske mladih talenata poput Jasharija i Riccija, legendarni trener postavlja ključno pitanje o obrambenoj odgovornosti. "Fofana sam? Po mom mišljenju, on nije dovoljan. Momčadi nedostaje mišića u sredini i igrača koji će nastojati vratiti posjed lopte", ističe Capello. U takvom kontekstu, Modrićeva uloga postaje još važnija. Od njega se ne očekuje samo kreacija, već i iskustvo kojim će nadomjestiti potencijalni nedostatak balansa i postati apsolutni vođa veznog reda, mozak momčadi koja sanja o Scudettu.

Ovo divljenje nije novost. Capello je jedan od najvećih i najdosljednijih zagovornika Modrićevog lika i djela. Još u kolovozu 2024., u jeku špekulacija o interesu Intera, nazvao ga je "jednim od najboljih na svijetu". Godine 2018., kada se spominjao Lukin mogući odlazak iz Madrida, Capello je za isti list upozorio Real da bi to bila ogromna pogreška. "Modrić je jedan od najboljih veznjaka svijeta. Puno je bolji od N'Goloa Kantea u razumijevanju modernog nogometa", izjavio je tada, pokazujući iznimno poštovanje prema Lukinoj nogometnoj inteligenciji.

Njegovo poštovanje seže i dalje u prošlost. Već 2015. godine opisao ga je kao igrača koji je "strahovito maštovit, a opet odgovoran" te "ključnu kariku koja povezuje sve niti Realove igre". Ipak, kruna Capellovog priznanja stigla je 2022. nakon Svjetskog prvenstva u Kataru. Sastavljajući svoju idealnu momčad turnira, talijanski stručnjak je u nju uvrstio kapetana Vatrenih, ali je izostavio Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Takav potez, kojim je Modrićevu igru stavio ispred dva najveća imena epohe, možda i najbolje svjedoči o statusu koji Luka uživa u očima jednog od najvećih trenera svih vremena. Njegove riječi nisu prolazni komplimenti, već duboko poštovanje koje traje godinama.
Ključne riječi
legenda Luka Modrić Fabio Capello

