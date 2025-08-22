VIDEO Pogledajte što su napravili mališani kada su ugledali Luku Modrića u tunelu San Sira

Hrvatski kapetan Luka Modrić službeno je upisao debi za Milan u talijanskom Kupu protiv Barija (2:0), ušao je s klupe i odradio posljednjih sata, no navijače je naš virtuoz oduševio i prije početka utakmice. U trenutku kad je zakoračio iz tunela na teren krcatog San Sira, na tribinama je nastalo potpuno oduševljenje.

Više od 70 tisuća navijača je dočekalo hrvatskog kapetana ovacijama i skandiranjem, a sad se pojavio još jedan zanimljiv detalj na društvenim mrežama.

Naime, Milan je objavio snimku iz tunela kad su dječaci i djevojčice spazili hrvatskog kapetana, počeli su vikati njegov ime, a Modrić je svakog od njih pozdravio. Dodajmo kako je Modrić nakon utakmice zaradio pohvale talijanskih medija, Gazzetta dello Sport je napisala puno komplimenata na njegov račun.