VIDEO Pogledajte što su napravili mališani kada su ugledali Luku Modrića u tunelu San Sira

Coppa Italia - AC Milan v Bari
Daniele Mascolo/REUTERS
Vecernji.hr
22.08.2025.
u 11:27

Više od 70 tisuća navijača je dočekalo hrvatskog kapetana ovacijama i skandiranjem, a sad se pojavio još jedan zanimljiv detalj na društvenim mrežama.

Hrvatski kapetan Luka Modrić službeno je upisao debi za Milan u talijanskom Kupu protiv Barija (2:0), ušao je s klupe i odradio posljednjih sata, no navijače je naš virtuoz oduševio i prije početka utakmice. U trenutku kad je zakoračio iz tunela na teren krcatog San Sira, na tribinama je nastalo potpuno oduševljenje.

Naime, Milan je objavio snimku iz tunela kad su dječaci i djevojčice spazili hrvatskog kapetana, počeli su vikati njegov ime, a Modrić je svakog od njih pozdravio. Dodajmo kako je Modrić nakon utakmice zaradio pohvale talijanskih medija, Gazzetta dello Sport je napisala puno komplimenata na njegov račun.

@acmilan 👦🏻 “Modric! Modric! 😍” #acmilan #tiktokfootball #tiktokcalcio #modric ♬ suono originale - AC Milan

Livaja završio na klupi, a Jeličić mu poručuje: 'Treba kontrolirati ego i zaštititi svoje igrače'
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

UK
ukrajina
11:50 22.08.2025.

Pa to su učinili svima !

