Rico nakon poraza protiv Usika: Odluka suca me potpuno šokirala

Jedan od najboljih boksača današnjice Oleksandr Usik je prošlog vikenda uspješno prošao još jednu prepreku. Neporaženi Ukrajinac je na priredbi kod piramida u Gizi prekidom u 11. rundi pobijedio Rica Verhoevena.

Kickboksačka legenda i višegodišnji Gloryjev prvak teške kategorije se pokazao kao iznimno lukav i opasan protivnik koji je pošteno namučio favoriziranog Usika, piše Croring.

Ukrajinac je krajem 11. runde srušio Rica, a nakon što je sudac izbrojao do deset meč je nastavljen. Usik je nastavio udarati i ubrzo je sudac prekinuo borbu, sekundu prije kraja runde.

– Svatko tko je gledao moje borbe zna da su me rušili mnogo puta, pa i u borbama za titulu. I što sam radio? Ustao bih i bez obzira na to koliko je vremena preostalo, nastavio bih se boriti i na kraju pobijedio – rekao je Rico Verhoeven tijekom gostovanja kod Ariela Helwanija, pa dodao:

– Tako sam razmišljao i u ovoj borbi. Ustao sam, natrag sam stavio štitnik za zube, čuo znak za posljednjih deset sekundi i pomislio: “Odlično, uskoro će kraj runde. Samo drži ruke gore i dočekaj 12. rundu”.

A onda se dogodio kontroverzan prekid.

– Sudac se umiješao i pomislio sam: “Super, runda je završila”, a on mi govori: “To je to, borba je gotova“. Pitao sam ga: “Što misliš pod time da je gotovo? Zašto? Što se događa?”. Bio sam potpuno šokiran. Čuli smo gong prije nego što je uskočio – kazao je 39-godišnji Nizozemac.

A kako su suci bodovali meč do trenutka prekida? Dvojica su borbu nakon deset rundi ocijenila neodlučeno, dok je treći dao Verhoevenu prednost od jedne runde.

I da se borba nastavila, suci bi 11. rundu ocijenili s 10-8 za Usika, što bi Ricu donijelo dva boda zaostatka na dvije kartice, odnosno bod zaostatka na trećoj. Trebao bi mu nokaut za pobjedu.

– Nakon četiri runde su rekli da je neodlučeno, a ja sam osjećao kao da vodim s 3-1. Onda su nakon osam rundi ponovno objavili rezultat – i opet je bilo neodlučeno. Bilo mi je sumnjivo. Mislio sam da pobjeđujem u tim rundama. Radio sam više, primao manje udaraca i više pogađao. Mislio sam pojačati ritam i učiniti nešto više da bih izgledao uvjerljivo – rekao je Rico, pa dodao:

– A što želim od žalbe? Iskreno, samo ispriku. Samo da netko kaže: “Rico, žao nam je. Trebalo je drugačije završiti”. I to je to. Što bih više mogao tražiti? Zahvalan sam na ovoj prilici i na tome što je WBC odobrio borbu. Pokazao sam kako se ovakve borbe moraju događati češće. Sve je počelo s Mayweatherom i McGregorom. Zatim je bila borba između Ngannoua i Furyja, pa Paula i Joshue, a sada su tu Rico i Usik. Takvi eventi poput ovih privlače veliku pozornost na sve borilačke sportove. Sviđa mi se. Stvarno uživam gledajući sve što se sada događa.