OGLASIO SE

Rico nakon poraza protiv Usika: Odluka suca me potpuno šokirala

Oleksandr Usyk v Rico Verhoeven - WBC Heavyweight Title
AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
28.05.2026.
u 22:00

Ukrajinac je krajem 11. runde srušio Rica, a nakon što je sudac izbrojao do deset meč je nastavljen. Usik je nastavio udarati i ubrzo je sudac prekinuo borbu, sekundu prije kraja runde.

Jedan od najboljih boksača današnjice Oleksandr Usik je prošlog vikenda uspješno prošao još jednu prepreku. Neporaženi Ukrajinac je na priredbi kod piramida u Gizi prekidom u 11. rundi pobijedio Rica Verhoevena.

Kickboksačka legenda i višegodišnji Gloryjev prvak teške kategorije se pokazao kao iznimno lukav i opasan protivnik koji je pošteno namučio favoriziranog Usika, piše Croring.

– Svatko tko je gledao moje borbe zna da su me rušili mnogo puta, pa i u borbama za titulu. I što sam radio? Ustao bih i bez obzira na to koliko je vremena preostalo, nastavio bih se boriti i na kraju pobijedio – rekao je Rico Verhoeven tijekom gostovanja kod Ariela Helwanija, pa dodao:

– Tako sam razmišljao i u ovoj borbi. Ustao sam, natrag sam stavio štitnik za zube, čuo znak za posljednjih deset sekundi i pomislio: “Odlično, uskoro će kraj runde. Samo drži ruke gore i dočekaj 12. rundu”.

A onda se dogodio kontroverzan prekid.

– Sudac se umiješao i pomislio sam: “Super, runda je završila”, a on mi govori: “To je to, borba je gotova“. Pitao sam ga: “Što misliš pod time da je gotovo? Zašto? Što se događa?”. Bio sam potpuno šokiran. Čuli smo gong prije nego što je uskočio – kazao je 39-godišnji Nizozemac.

A kako su suci bodovali meč do trenutka prekida? Dvojica su borbu nakon deset rundi ocijenila neodlučeno, dok je treći dao Verhoevenu prednost od jedne runde.

I da se borba nastavila, suci bi 11. rundu ocijenili s 10-8 za Usika, što bi Ricu donijelo dva boda zaostatka na dvije kartice, odnosno bod zaostatka na trećoj. Trebao bi mu nokaut za pobjedu.

– Nakon četiri runde su rekli da je neodlučeno, a ja sam osjećao kao da vodim s 3-1. Onda su nakon osam rundi ponovno objavili rezultat – i opet je bilo neodlučeno. Bilo mi je sumnjivo. Mislio sam da pobjeđujem u tim rundama. Radio sam više, primao manje udaraca i više pogađao. Mislio sam pojačati ritam i učiniti nešto više da bih izgledao uvjerljivo – rekao je Rico, pa dodao:

– A što želim od žalbe? Iskreno, samo ispriku. Samo da netko kaže: “Rico, žao nam je. Trebalo je drugačije završiti”. I to je to. Što bih više mogao tražiti? Zahvalan sam na ovoj prilici i na tome što je WBC odobrio borbu. Pokazao sam kako se ovakve borbe moraju događati češće. Sve je počelo s Mayweatherom i McGregorom. Zatim je bila borba između Ngannoua i Furyja, pa Paula i Joshue, a sada su tu Rico i Usik. Takvi eventi poput ovih privlače veliku pozornost na sve borilačke sportove. Sviđa mi se. Stvarno uživam gledajući sve što se sada događa.
