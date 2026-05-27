Neponovljiva braća Kvesić Hrvatsku nikad ne iznevjere, doista zaslužuju duboki naklon od svih

Na friško završenom Prvenstvu Europe hrvatski su karataši i karatašice osvojili šest medalja i tako kolekciju odličja za samostalnu Hrvatsku doveli do brojke 107. A to posebno ponosnim čini Davora Cipeka, predsjednika Hrvatskog karate saveza, inače i glavnog tajnika Europskog karate saveza (EKF).

– U konkurenciji 51 europske države Hrvatska je treća iza Italije i Turske, a ispred nekih puno većih zemalja. U ovoj priči ja se moram posebno osvrnuti na doprinos braće Kvesić hrvatskom karateu. U onim godinama kada smo s velikih natjecanja dolazili s najmanje odličja, oni su uvijek bili na postolju. Kada netko toliko dugo traje kao Anđelo i Ivan, doista zaslužuje duboki naklon, a oni nas ni ovaj put nisu iznevjerili.

Dojmljiv podatak na tu temu iznio je klupski im trener Davor Mrzak.

– Od 2016. pa do danas nije bilo godine da se Anđelo ili Ivan, barem jedan od njih, nije vratio s medaljom s velikog natjecanja.

Osim što je u karijeri dvaput bio prvakom Europe, Anđelo Kvesić ostat će upamćen i po tome što je ovu medalju (bronca) osvojio s tri borbe dobivene sudačkim preglasavanjem kojem se pristupa ako je meč završio bez bodova.

– Ne znam je li to ikome u povijesti pošlo za rukom. Osim tri preglasavanja, jednu borbu dobio sam nokautom. To što je nacionalni savez uveo sustav nagrađivanja medaljaša dodatni je poticaj za nas starije da malo produljimo karijeru jer samo od medalja se ne živi.

Broncom blistava sjaja zadovoljan je bio i njegov mlađi brat Ivan:

– S obzirom na to da sam još u veljači imao operaciju palca i da sam na Prvenstvo Europe otišao sa samo četiri meča, propustivši puno turnira, ja sam zadovoljan svojim dometom. Meni se stalno nešto ispriječi pa se tako dogodilo da mi je, deset dana prije Svjetskog prvenstva, slomljen nos, pa sam i tamo osvojio broncu. Možda je to recept jer mi to donese dodatni fokus, potakne me na maksimalnu taktičku pripremu.