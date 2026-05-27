Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Karataši se s Prvenstva Europe vratili sa 6 medalja

Neponovljiva braća Kvesić Hrvatsku nikad ne iznevjere, doista zaslužuju duboki naklon od svih

Zagreb: Karatisti Ivan i Anđelo Kvesić vratili se iz Tokija
Zeljko Hladika/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
27.05.2026.
u 14:17

Osim što je u karijeri dvaput bio prvakom Europe, Anđelo Kvesić ostat će upamćen i po tome što je ovu medalju (bronca) osvojio s tri borbe dobivene sudačkim preglasavanjem kojem se pristupa ako je meč završio bez bodova

Na friško završenom Prvenstvu Europe hrvatski su karataši i karatašice osvojili šest medalja i tako kolekciju odličja za samostalnu Hrvatsku doveli do brojke 107. A to posebno ponosnim čini Davora Cipeka, predsjednika Hrvatskog karate saveza, inače i glavnog tajnika Europskog karate saveza (EKF).

– U konkurenciji 51 europske države Hrvatska je treća iza Italije i Turske, a ispred nekih puno većih zemalja. U ovoj priči ja se moram posebno osvrnuti na doprinos braće Kvesić hrvatskom karateu. U onim godinama kada smo s velikih natjecanja dolazili s najmanje odličja, oni su uvijek bili na postolju. Kada netko toliko dugo traje kao Anđelo i Ivan, doista zaslužuje duboki naklon, a oni nas ni ovaj put nisu iznevjerili.

Dojmljiv podatak na tu temu iznio je klupski im trener Davor Mrzak.

– Od 2016. pa do danas nije bilo godine da se Anđelo ili Ivan, barem jedan od njih, nije vratio s medaljom s velikog natjecanja.

Osim što je u karijeri dvaput bio prvakom Europe, Anđelo Kvesić ostat će upamćen i po tome što je ovu medalju (bronca) osvojio s tri borbe dobivene sudačkim preglasavanjem kojem se pristupa ako je meč završio bez bodova.

– Ne znam je li to ikome u povijesti pošlo za rukom. Osim tri preglasavanja, jednu borbu dobio sam nokautom. To što je nacionalni savez uveo sustav nagrađivanja medaljaša dodatni je poticaj za nas starije da malo produljimo karijeru jer samo od medalja se ne živi.

Broncom blistava sjaja zadovoljan je bio i njegov mlađi brat Ivan:

– S obzirom na to da sam još u veljači imao operaciju palca i da sam na Prvenstvo Europe otišao sa samo četiri meča, propustivši puno turnira, ja sam zadovoljan svojim dometom. Meni se stalno nešto ispriječi pa se tako dogodilo da mi je, deset dana prije Svjetskog prvenstva, slomljen nos, pa sam i tamo osvojio broncu. Možda je to recept jer mi to donese dodatni fokus, potakne me na maksimalnu taktičku pripremu.

Legenda hrvatskog nogometa: Iz Dinama su tužni i razočarani jer izbornik nije na Svjetsko poveo neke koje zaslužuju, ali očekujem medalju
Ključne riječi
Anđelo Kvesić Ivan Kvesić Europsko prvenstvo karate

Komentara 1

Pogledaj Sve
NO
NoviCovjek
14:38 27.05.2026.

Bravo Široki!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!