Upozorenje da bi ovaj toplinski val mogao biti samo početak: 'Ne bih se iznenadio da ide više od 40 °C'

Nakon vrtoglavih svibanjskih temperatura, stručnjaci upozoravaju da bi ovaj toplinski val mogao biti samo početak. Naime, kako piše piše Independent britanski meteorolozi i klimatolozi upozoravaju da bi svijet ove ili sljedeće godine mogao doživjeti iznimno snažan fenomen El Nino, koji bi mogao postati jedan od najjačih ikad zabilježenih, tzv. 'Super El Nino'.

Adam Scaife, voditelj odjela za dugoročna predviđanja u britanskom Meteorološkom zavodu, iznio je zabrinjavajuću prognozu, navodeći da bi ovaj El Nino mogao biti rekordne snage. El Nino je prirodni klimatski fenomen koji se očituje zagrijavanjem površinskih voda središnjeg i istočnog dijela Tihog oceana. Kada temperature površine mora premaše 2 °C iznad prosjeka, govori see o 'Super El Ninu', ekstremnoj varijanti koja donosi dramatične promjene u globalnoj klimi. Profesor geofizičkih i klimatskih opasnosti na University College London Bill McGuire, upozorio je na posljedicu za ljetne temperature. "Ljetne temperature bi svakako mogle biti pogođene, moguće već ove godine, ali vjerojatnije sljedeće, kako se planet zagrijava. Ne bih se nimalo iznenadio da vidimo vrućinu veću od 40 °C", upozorio je McGuire, piše Independent.

Prema trenutnim prognozama, postoji više od 85 posto šanse da će uvjeti El Nina prevladavati tijekom zime 2026./2027., dok je šansa za 'Super El Nino' oko 45 posto. Američka Nacionalna oceanografska i atmosferska uprava (NOAA) daje 66 posto vjerojatnosti da će El Nino biti jak ili vrlo jak. Neki modeli čak predviđaju porast temperature oceana iznad 2,5 °C, a profesor McGuire osobno smatra da bi se moglo približiti i 3 °C, što bi nadmašilo dosadašnje rekorde, uključujući onaj iz 1877.-1878. godine.

Super El Nino obično donosi ekstremne vremenske nepogode, teške suše u nekim dijelovima svijeta, razorne poplave u drugima, šumske požare te značajne poremećaje u poljoprivredi. Posljedica su nestašice hrane, porast cijena, a s time i humanitarna kriza.

"Već postoji više ljudi koji žive u siromaštvu, a ako dođe do smanjenja prinosa usjeva zbog suše ili poplava, to će dodatno povećati cijene. Suočavamo se s potencijalno ogromnim humanitarnim utjecajima", kazala je profesorica Liz Stephens s Sveučilišta u Readingu. Povijesno gledano, 'Super El Nino' iz 1997./1998. uništio je oko 16 posto svjetskih koraljnih grebena. Znanstvenici strahuju da bi novi ekstremni događaj mogao učiniti 2027. godinu najtoplijom u povijesti mjerenja te trajno gurnuti globalne temperature iznad granice od 1,5 °C iz Pariškog sporazuma.

Stručnjaci naglašavaju da El Niño više nije samo prirodni ciklus. "Ako imamo još jedan 'Super El Nino', vjerojatno će se dogoditi ista stvar kao i prije. Sljedeće godine će biti hladnije od vrhunca, a neki će ponovno tvrditi da je globalno zagrijavanje završilo. No to je samo statistička iluzija“, upozorava Mark Roulston s Lancaster Universityja.

U Velikoj Britaniji temperature su u utorak prešle 35°C - više od 2°C iznad rekorda za svibanj prije ove godine. Ova vrućina bi bila iznimna čak i usred ljeta, a kamoli u proljeću, poručili su iz Meteorološkog zavoda. "Apsolutno zapanjujuće", kazao je Friederike Otto, profesorica klimatskih znanosti na Imperial Collegeu u Londonu. "Nevjerojatno ludo", dodao je Peter Thorne, direktor Centra za istraživanje klime Icarus na Sveučilištu Maynooth u Irskoj.

Prema meteorološkoj službi Météo-France, Francuska se također našla usred neviđenog toplinskog vala na početku sezone. Stotine toplinskih rekorda oborene su diljem zemlje. Njemačka, Italija, Španjolska i Švicarska također su se suočile s neuobičajeno vrućim uvjetima za proljeće. Neposredni uzrok toplinskog vala je "toplinska kupola" - gdje se područje visokog tlaka "zaglavi" iznad Europe, zarobljavajući topli zrak ispod sebe.

Prema klimatskoj službi Copernicus, tijekom posljednjih 30 godina Europa se zagrijavala za 0,56 °C po desetljeću - više nego dvostruko od globalnog prosjeka. To možda ne zvuči puno, ali to je seizmička promjena u klimatskom smislu i dovoljna je da ekstremne vrućine budu znatno intenzivnije. "Kad imamo toplinski val, događa se intenzivnije jer se događa povrh zagrijavanja klime“, rekao je za BBC News Richard Betts, voditelj istraživanja utjecaja klime u Meteorološkom zavodu i profesor na Sveučilištu u Exeteru. "Klimatolog sam već 33 godine i vidimo upravo one stvari na koje smo upozoravali tada... iako su ovi podaci možda ekstremniji i dolaze ranije nego što smo očekivali", dodao je.

"Prolazimo kroz razdoblje vrlo brzog zagrijavanja, posebno zapadna Europa... pa ako se ponove isti vremenski događaji koje smo imali, recimo, 1970-ih, ne samo da će biti malo toplije, već će jednostavno oboriti rekord", rekao je za BBC News Erich Fischer, profesor na Institutu za atmosferske i klimatske znanosti na ETH Zürich u Švicarskoj.