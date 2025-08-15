Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
BREAKING
FOTO/VIDEO Lavrov stigao u majici s natpisom, snimljen Putinov konvoj: Sati do povijesnog sastanka
VIDEO Putin stiže u SAD: Vozi se u blindiranoj limuzini, snimljen njegov ogromni konvoj
FOTO Baza na Aljaski ima 800 zgrada i dvije piste, mnogi se pitaju zašto baš tamo? 'Ulazimo u novu eru'
Poslušaj
Prijavi grešku
EUROPSKI DEBAKL

Hajdukov poraz ozbiljno naštetio HNL-u: Pali smo nisko na ljestvici, a Srbi su za petama

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
15.08.2025.
u 16:36

U Europi su ostala još samo dva hrvatska kluba, Dinamo i Rijeka koja će nastojati poboljšati koeficijent, no svi osvojeni bodovi dijele se na četiri

Hajduk je sinoć u uzvratu 3. pretkola Konferencijske lige poražen od Dinamo Cityja rezultatom 3:1, čime je završio svoj europski put ove sezone. Ovaj novi težak poraz ne donosi probleme samo splitskom klubu, nego i hrvatskom nogometu u cjelini.

Hrvatska nogometna liga sada na Uefinoj ljestvici zauzima 21. mjesto s koeficijentom 22.375, što znači ispadanje iz kruga 20 najboljih europskih liga. Povratak u taj poredak bit će zahtjevan, budući da su ispred Hrvatske Cipar (26.912), čiji su klubovi ove sezone prava senzacija, i Izrael (27.000).

FOTO Slavni nogometaš ima vilu u Dalmaciji: 1726 kvadrata čistog luksuza, ali ih dijeli s bivšom ženom
Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a
1/9

U Europi su ostala još samo dva hrvatska kluba, Dinamo i Rijeka. Oba će igrati u skupinama: Dinamo u Europskoj ligi, a Rijeka najmanje u Konferencijskoj ligi, pa će imati priliku poboljšati nacionalni koeficijent. No, svi bodovi koje osvoje dijelit će se na četiri, koliko je klubova Hrvatska imala u europskim natjecanjima ovog ljeta.

Da je Hajduk izborio prolazak u Konferencijsku ligu, HNL bi imao znatno veće šanse za napredak na Uefinoj ljestvici. Ovako, prijeti i pad za još jedno mjesto jer Srbija trenutačno zaostaje svega 0.375 bodova. Jučer je ispao i Partizan, pa Crvena zvezda ostaje jedini srpski predstavnik. Njezini bodovi također će se dijeliti na četiri, ali klub iz Beograda i dalje ima priliku izboriti Ligu prvaka ako u play-offu izbaci ciparski Pafos.

Bomba za kraj! Livaković sve bliži Dinamu, evo što će biti glavni problem u realizaciji transfera
Ključne riječi
Hajduk nogomet HNL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još