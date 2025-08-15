Hajdukov poraz ozbiljno naštetio HNL-u: Pali smo nisko na ljestvici, a Srbi su za petama

Hajduk je sinoć u uzvratu 3. pretkola Konferencijske lige poražen od Dinamo Cityja rezultatom 3:1, čime je završio svoj europski put ove sezone. Ovaj novi težak poraz ne donosi probleme samo splitskom klubu, nego i hrvatskom nogometu u cjelini.

Hrvatska nogometna liga sada na Uefinoj ljestvici zauzima 21. mjesto s koeficijentom 22.375, što znači ispadanje iz kruga 20 najboljih europskih liga. Povratak u taj poredak bit će zahtjevan, budući da su ispred Hrvatske Cipar (26.912), čiji su klubovi ove sezone prava senzacija, i Izrael (27.000).

FOTO Slavni nogometaš ima vilu u Dalmaciji: 1726 kvadrata čistog luksuza, ali ih dijeli s bivšom ženom

U Europi su ostala još samo dva hrvatska kluba, Dinamo i Rijeka. Oba će igrati u skupinama: Dinamo u Europskoj ligi, a Rijeka najmanje u Konferencijskoj ligi, pa će imati priliku poboljšati nacionalni koeficijent. No, svi bodovi koje osvoje dijelit će se na četiri, koliko je klubova Hrvatska imala u europskim natjecanjima ovog ljeta.

Da je Hajduk izborio prolazak u Konferencijsku ligu, HNL bi imao znatno veće šanse za napredak na Uefinoj ljestvici. Ovako, prijeti i pad za još jedno mjesto jer Srbija trenutačno zaostaje svega 0.375 bodova. Jučer je ispao i Partizan, pa Crvena zvezda ostaje jedini srpski predstavnik. Njezini bodovi također će se dijeliti na četiri, ali klub iz Beograda i dalje ima priliku izboriti Ligu prvaka ako u play-offu izbaci ciparski Pafos.