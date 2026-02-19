Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LEGENDA POLUDJELA

VIDEO Pogledajte pogibeljni start Modrićevog suigrača na Baturini: Nije dosuđen ni prekršaj, Fabregasu se pomutio um

Serie A - AC Milan v Como
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
19.02.2026.
u 16:30

Zbog Fabregasovog poteza došlo je sukoba između njega i kolege mu s druge strane Massimiliana Allegrija

Nogometaši Coma i Milana jučer su odigrali zaostalu utakmicu 24. kola Serie A. Rossoneri su propsutili priliku približiti se vodećem Interu na pet bodova zaostatka budući da je susret završio rezultatom 1:1. Como je poveo golom Nice Paza u 32. minuti, a za domaću momčad izjednačio je Rafael Leao u 64. minuti. Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, a Martin Baturina za Como. Ivan Smolčić ušao je u igru u 90. minuti za Como, dok je Nikola Čavlina ostao na klupi.

Upravo je Baturina bio u centru prave male drame na kraju utakmice. Milanov Belgijanac Alexis Saelemaekers pokosio je Baturinu u 87. minuti dok je bivša desetka Dinama hitala u kontru, a ne samo da nije dobio dugi žuti karton, nego sudac Mariani nije ni sudio prekršaj. Na to je poludio trener gostiju Cesc Fabregas čiji je potez iz 80. minute glavna tema talijanskih medija dan nakon utakmice.

Fabregas je tada iza aut-linije Saelemakersa dok je kretao zaustaviti kontru gostiju. Tim ga je potezom očito naživcirao, a Belgijac je svoj bijes iskalio na Baturini sedam minuta kasnije. Sudac Mariani na kraju je dosudio prekršaj u korist Coma, ali Milanovom igraču nije pokazao drugi žuti karton kao što je Fabregas želio.

Inače, zbog Fabregasovog poteza došlo je sukoba između njega i kolege mu s druge strane Massimiliana Allegrija. Španjolski stručnjak na kraju se ispričao zbog nesportskog poteza, ali 58-godišnjem Talijanu to nije bila prevelika utjeha.
Ključne riječi
Milan como Cesc Fabregas Martin Baturina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!