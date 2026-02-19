VIDEO Pogledajte pogibeljni start Modrićevog suigrača na Baturini: Nije dosuđen ni prekršaj, Fabregasu se pomutio um

Nogometaši Coma i Milana jučer su odigrali zaostalu utakmicu 24. kola Serie A. Rossoneri su propsutili priliku približiti se vodećem Interu na pet bodova zaostatka budući da je susret završio rezultatom 1:1. Como je poveo golom Nice Paza u 32. minuti, a za domaću momčad izjednačio je Rafael Leao u 64. minuti. Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, a Martin Baturina za Como. Ivan Smolčić ušao je u igru u 90. minuti za Como, dok je Nikola Čavlina ostao na klupi.

Upravo je Baturina bio u centru prave male drame na kraju utakmice. Milanov Belgijanac Alexis Saelemaekers pokosio je Baturinu u 87. minuti dok je bivša desetka Dinama hitala u kontru, a ne samo da nije dobio dugi žuti karton, nego sudac Mariani nije ni sudio prekršaj. Na to je poludio trener gostiju Cesc Fabregas čiji je potez iz 80. minute glavna tema talijanskih medija dan nakon utakmice.

Proteste vibranti del Como: i lariani volevano la seconda ammonizione per Saelemakers. Semplice fallo per l’arbitro Mariani

pic.twitter.com/30UvLEJV1m — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) February 18, 2026

Fabregas je tada iza aut-linije Saelemakersa dok je kretao zaustaviti kontru gostiju. Tim ga je potezom očito naživcirao, a Belgijac je svoj bijes iskalio na Baturini sedam minuta kasnije. Sudac Mariani na kraju je dosudio prekršaj u korist Coma, ali Milanovom igraču nije pokazao drugi žuti karton kao što je Fabregas želio.

📽️ Fàbregas holding back Saelemaekers.. pic.twitter.com/CoYVOEWfy1 — Milan Posts (@MilanPosts) February 18, 2026

Inače, zbog Fabregasovog poteza došlo je sukoba između njega i kolege mu s druge strane Massimiliana Allegrija. Španjolski stručnjak na kraju se ispričao zbog nesportskog poteza, ali 58-godišnjem Talijanu to nije bila prevelika utjeha.