Hajduk potpisao talentiranog braniča: Htio ga i talijanski prvoligaš

Zbog dolaska Darija Marešića na Poljud, ispod radara je prošla informacija kako je Hajduk potpisao mladog hrvatsko-kanadskog braniča Luku Banovića. Ovaj 19-godišnjak već je neko vrijeme na radaru bijelih, a stigao je iz mlade momčadi Vancouver Whitecapsa. Potpisao je dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još godinu dana.

Banović je rođen u Hrvatskoj, ali je odrastao u Kanadi gdje i nogometno odrastao te stasao u mladoj momčadi kluba iz MLS-a. Može igrati kao stoper ili defenzivni vezni, a za početak će se pridružiti juniorskoj momčadi bijelih. Hajduk ga je spazio još 2024., no nisu ga mogli registrirati jer je imao ugovor s Vancouverom koji je tražio velike kompenzacije za njegove usluge. Taj je problem sada riješen, a Banović je i službeno novi igrač Hajduka.

Kanadski mediji pisali su o njemu još 2024., a portal One Touch Football opisao ga je kao taktički inteligentnog igrača koji impresionira svojim pozicioniranjem i sposobnošću čitanja igre.

- Njegova vještina presretanja i sprječavanja protivničkih napada donijela mu je pohvale kao što su – čvrsti i praktični središnji branič. Ono što Banovića izdvaja je njegov potencijal za svestranost, jer je pokazao da može doprinijeti napadu preciznim dodavanjima s velike udaljenosti i inteligentnom distribucijom lopte iz obrane. Banović ima kvalitete ne samo da se istakne kao visoki središnji branič, već i potencijalno prijeđe na ulogu obrambenog veznog igrača - dodali su.