BRAVO, ZMAJEVI!

Regionalni mediji klanaju se Bosni i Hercegovini, ističu jedan detalj: 'Svemirska pravda!'

Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
01.04.2026.
u 00:07

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je povijesni plasman na Svjetsko prvenstvo, a pobjeda protiv Italije u Zenici odjeknula je diljem regije. Mediji u susjedstvu pišu o nevjerojatnom podvigu i slažu se u jednoj ocjeni - dogodila se 'kozmička pravda'

Bosna i Hercegovina je na Svjetskom prvenstvu! U paklenoj atmosferi krcatog Bilinog polja u Zenici, "Zmajevi" su u noći za pamćenje srušili četverostrukog svjetskog prvaka Italiju i nakon drame jedanaesteraca osigurali vizu za Mundijal. Nakon 120 minuta iscrpljujuće borbe rezultat je bio 1:1, da bi u raspucavanju domaći nogometaši bili savršeno precizni i slavili s 4:1. Dok BiH slavi svoj drugi plasman na najveću svjetsku smotru, za Talijane je ovo povijesni neuspjeh - treći put zaredom propuštaju Svjetsko prvenstvo, što je za takvu nogometnu velesilu ravno katastrofi.

Ipak, priča o ovom trijumfu mnogo je dublja od samog rezultata. Mediji diljem regije, od Hrvatske i Srbije do Crne Gore, pobjedu su gotovo jednoglasno opisali kao "svemirsku pravdu". Razlog leži u danima uoči utakmice, obilježenima podcjenjivanjem i arogancijom s talijanske strane. U javnost je procurila snimka talijanskih reprezentativaca kako slave nakon što su saznali da će im BiH biti protivnik, a novinari ugledne La Gazzetta dello Sport te analitičar Tancredi Palmeri ismijavali su infrastrukturu u Zenici i uvjete u trening-kampu Butmir, opisujući ih kao "drugi svijet" i "ružne". Pobjeda izborena upravo na tom terenu, pred navijačima koji su stvorili nevjerojatan pritisak, poslužila je kao najslađi mogući odgovor.

Klix.ba govori o 'svemirskoj pravdi', dok su se mediji iz Srbije otvoreno naklonili reprezentaciji Sergeja Barbareza.

FOTO Pogledajte trenutke slavlja u Zenici nakon što se BiH plasirala na Svjetsko prvenstvo
Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima
1/25

Sama utakmica bila je preslika Davidove borbe protiv Golijata. Hladan tuš za domaće navijače stigao je već u 15. minuti kada je Moise Kean iskoristio veliku pogrešku vratara Nikole Vasilja i doveo Italiju u vodstvo. No, umjesto da potonu, izabranici Sergeja Barbareza krenuli su u totalnu ofenzivu. Ključan trenutak dogodio se u 41. minuti kada je Alessandro Bastoni kao posljednji igrač obrane srušio Amara Memića i zaradio izravni crveni karton. S igračem više, BiH je krenula u pravu opsadu gola na kojem je čuda radio Gianluigi Donnarumma. Talijanski vratar je bio jedini razlog zašto se mreža "Azzurra" nije ranije tresla, obranivši niz stopostotnih prilika.

I kada se činilo da će talijanski bedem izdržati, pravda je stigla u 79. minuti. Nakon ubačaja s desne strane, Edin Džeko je pucao glavom, Donnarumma je loptu odbio, a na nju je natrčao rezervist Haris Tabaković i zakucao je u mrežu za erupciju oduševljenja na tribinama. U produžecima nije bilo golova, pa se pristupilo izvođenju jedanaesteraca. U toj lutriji "Zmajevi" su pokazali čelične živce - pogađali su Tahirović, Tabaković i na kraju osamnaestogodišnji Kerim Alajbegović za konačnu pobjedu. Italija je promašila dva od tri udarca i njihov san o Mundijalu je raspršen.

Nakon utakmice izbornik Sergej Barbarez hvalio je karakter svojih igrača i "nevjerojatnu energiju" s tribina, dok se njegov kolega Gennaro Gattuso ispričavao talijanskoj javnosti, priznajući da je poraz "teško probaviti". Regionalni mediji su se naklonili hrabrosti, srcu i atmosferi koja je srušila nogometnog diva, a na tribinama Bilinog polja nakon odlučujućeg gola osvanuo je i transparent s natpisom "viza za Ameriku", koji je najbolje sažeo ostvarenje sna. Bosna i Hercegovina će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini B, gdje je čekaju dvoboji s Kanadom, Katarom i Švicarskom.
Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
00:25 01.04.2026.

Bosancima čestitke, a Srbima utjeha - evo se nit Taljanci ne plasiraju na SP...redovito 😜

