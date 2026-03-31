BiH slavi! Evo kako sada izgledaju skupine Svjetskog prvenstva

Nakon drame nad dramama u Zenici, Bosna i Hercegovina slavi povijesni uspjeh. "Zmajevi" su se plasirali na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, i to nakon što su u finalu doigravanja srušili moćnu Italiju. Utakmica je nakon regularnog dijela i produžetaka završila rezultatom 1:1, a o putniku na Mundijal odlučivali su jedanaesterci. Tu su domaći igrači pokazali više mirnoće i preciznosti te slavili s 4:1, gurnuvši tako četverostruke svjetske prvake Talijane u očaj i osiguravši svoj prvi nastup na najvećoj pozornici nakon Brazila 2014. godine. Veliko slavlje moglo je početi, a BiH se pridružila odabranom društvu kao jedan od posljednjih europskih putnika.

Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni u ostalim susretima europskog play-offa. Češka se također vraća na svjetsku smotru nakon duge stanke, i to prvi put od 2006. godine. Oni su u napetom dvoboju svladali Dansku, također nakon izvođenja jedanaesteraca (3:1), nakon što je utakmica završila rezultatom 2:2. Turska je, pak, svoj povratak na Mundijal nakon čak 24 godine i bronce iz 2002. osigurala minimalnom pobjedom od 1:0 protiv Kosova u Prištini. Posljednji europski putnik je Švedska, koja je u Solni s 3:2 nadigrala Poljsku, a junak pobjede bio je Viktor Gyökeres, koji je postigao odlučujući pogodak u 88. minuti susreta.

Ždrijebom su novokvalificirane reprezentacije odmah dobile svoje mjesto u skupinama. Bosna i Hercegovina smještena je u Skupinu B, gdje će snage odmjeriti s jednim od domaćina, Kanadom, te sa Švicarskom i Katarom. Svoj put na prvenstvu "Zmajevi" će započeti upravo protiv Kanade, i to 12. lipnja 2026. na BMO Fieldu u Torontu. Jedan od preostalih susreta, onaj protiv Katara, igrat će se 24. lipnja na Lumen Fieldu u Seattleu. Češka ide u Skupinu A s Meksikom, Južnom Afrikom i Južnom Korejom, Turska je u Skupini D sa SAD-om, Paragvajem i Australijom, dok će Švedska igrati u Skupini F s Nizozemskom, Japanom i Tunisom.

Dok jedni slave, drugi tuguju, a najveći tragičar ovih kvalifikacija bez ikakve je sumnje Italija. Porazom u Zenici, Azzurri su ostali bez plasmana na Svjetsko prvenstvo treći put zaredom, što predstavlja povijesni neuspjeh za naciju koja se može pohvaliti s četiri naslova svjetskih prvaka. Ovaj neuspjeh sigurno će izazvati tektonske poremećaje u talijanskom nogometu i otvoriti brojna pitanja o budućnosti njihove reprezentacije.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će jedinstveno po mnogočemu. Prvi put u povijesti na njemu će sudjelovati čak 48 reprezentacija, koje će biti podijeljene u 12 skupina po četiri ekipe. Prolaz u novu nokaut-fazu, šesnaestinu finala, osigurat će po dvije najboljeplasirane momčadi iz svake skupine, kao i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Turnir će trajati od 11. lipnja do 19. srpnja, što ga čini i najduljim Mundijalom u povijesti. Nakon europskih kvalifikacija, preostala su još samo dva upražnjena mjesta koja će biti popunjena nakon interkontinentalnog doigravanja u kojem se za plasman bore DR Kongo i Jamajka te Irak i Bolivija.

Skupine SP-a:

SKUPINA A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Češka

SKUPINA B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švicarska

SKUPINA C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

SKUPINA D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska

SKUPINA E: Njemačka, Curacao, Obala Bjelokosti, Ekvador

SKUPINA F: Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis

SKUPINA G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

SKUPINA H: Španjolska, Zelenortska Republika, Saudijska Arabija, Urugvaj

SKUPINA I: Francuska, Senegal, Irak ili Bolivija, Norveška

SKUPINA J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

SKUPINA K: Portugal, Jamajka ili Kongo, Uzbekistan, Kolumbija

SKUPINA L: Engleska, HRVATSKA, Gana, Panama