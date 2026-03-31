Marko Pavić
U ZENICI

UŽIVO OD 20:45 BiH i Italija bore se za plasman na SP, poznati su sastavi momčadi

REUTERS/Hannah McKay
31.03.2026. u 19:37
Bosna i Hercegovina protiv Italije od 20:45 u Zenici igra utakmicu koja odlučuje tko će se plasirati na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine.
BiH
0-0
Italija
Dodatne kvalifikacije za SP, 20:45, Bilino polje, Zenica
TAKTIČKE POSTAVE

Ovako će momčadi taktički izgledati.

ITALIJA

Donnarumma - Mancini, Bastoni, Calafiori - Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco - Kean, Retegui

BiH

Vasilj - Mamić, Muharemović, Katić, Kolašinac - Dedić, Šunjić, Bašić - Demirović, Džeko, Bajraktarević

Cijela nacija je na nogama, a epicentar nogometnog ludila bit će Zenica, grad koji se sprema prirediti atmosferu o kojoj će se još dugo pričati.

Za Italiju, nogometnu velesilu, ovo je utakmica koja znači spas od nacionalne sramote i trećeg uzastopnog propuštanja Mundijala. Za Bosnu i Hercegovinu, ovo je prilika generacije za drugi plasman na najveću svjetsku smotru, nakon debija u Brazilu 2014. godine.

Utakmica se igra od 20:45 na Bilinom polju u Zenici.

Ovo je finalna utakmica dodatbnih kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo što znači da će pobjednik izboriti SP koji počinje za tri i pol mjeseca.

POČINJEMO

Dobra večer i dobro došli na novo družnje s nogometom. Pred nama je susret BiH i Italije.

JO
JohnConnor
20:13 31.03.2026.

Idemo Kosovo!

Samodesno
19:53 31.03.2026.

Ovo je reprezentacija BiH onoliko koliko je u ratu bila Armija BiH.

Još iz kategorije

Croatia v Brazil - Quarter Final - FIFA World Cup- Doha.
UOČI UTAKMICE

Kladionice tvrde da je Brazil favorit protiv Hrvatske! No, posljednja dva SP daju malo drugačiju sliku

Hrvatska reprezentacija na posljednja dva svjetska prvenstva ima deset, a Brazil šest pobjeda. Hrvatska je u 2018. u Rusiji bila finalist, a u 2022. Kataru polufinalist, dok je Brazil na oba ta turnira zapeo u četvrtfinalu; protiv Belgije, odnosno protiv Hrvatske. Hrvatska na posljednja dva svjetska prvenstva ima dvije medalje, a Brazil je svoju posljednju osvojio sad već davne 2002. godine, kada je bio svjetski prvak.

