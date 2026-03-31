UŽIVO OD 20:45 BiH i Italija bore se za plasman na SP, poznati su sastavi momčadi

Ovako će momčadi taktički izgledati.
Donnarumma - Mancini, Bastoni, Calafiori - Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco - Kean, Retegui
Vasilj - Mamić, Muharemović, Katić, Kolašinac - Dedić, Šunjić, Bašić - Demirović, Džeko, Bajraktarević
Cijela nacija je na nogama, a epicentar nogometnog ludila bit će Zenica, grad koji se sprema prirediti atmosferu o kojoj će se još dugo pričati.
Za Italiju, nogometnu velesilu, ovo je utakmica koja znači spas od nacionalne sramote i trećeg uzastopnog propuštanja Mundijala. Za Bosnu i Hercegovinu, ovo je prilika generacije za drugi plasman na najveću svjetsku smotru, nakon debija u Brazilu 2014. godine.
Utakmica se igra od 20:45 na Bilinom polju u Zenici.
Ovo je finalna utakmica dodatbnih kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo što znači da će pobjednik izboriti SP koji počinje za tri i pol mjeseca.
Dobra večer i dobro došli na novo družnje s nogometom. Pred nama je susret BiH i Italije.
Ovo je reprezentacija BiH onoliko koliko je u ratu bila Armija BiH.
