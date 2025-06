Real pretrpio bolan šamar! Alonso debitirao sramotnim kiksom protiv Saudijaca, ovo nitko nije očekivao

Real Madrid je kiksao u prvoj utakmici Svjetskog klupskog prvenstva u novom i proširenom izdanju. Prvi susret pod vodstvom novog trenera Xabija Alonsa završio je rezultatom 1-1 protiv saudijskog Al-Hilala. Poprilično neočekivano za madridsku momčad koja se usprkos velikim promjenama nadala uzeti sva tri boda i ublažiti dojam neuspješne sezone.

Već je u prvom poluvremenu susret bio poprilično izazovan. Premda je španjolski klub ušao kao izrazit favorit protiv saudijskog Al-Hilala, suparnici se nisu predali. Sve do 34. minute ne samo da su odolijevali napadima kraljevskog kluba, nego su stvarali vlastite prilike. Real se probudio nakon pola sata igre, a Alonsov novi adut, 21-godišnji Gonzalo Garcia iz omladinske škole La Fabrica, zahvalio je treneru na povjerenju pogotkom u 34. minuti.

FOTO Pogledajte Gvardiolovu reakciju kada je saznao da nije u prvih 11! Vatreni nije bio sretan

U drugom poluvremenu je Real počeo ozbiljnije, ali nakon promašaja Gülera i Garcije, situacija se nešto primirila. Luka Modrić je situaciju gledao s klupe sve do 84. minute kada je ušao u igru umjesto Judea Bellinghama. U 90. minuti se Real mogao izvući. Garcia je u kaznenom prostoru primio udarac u glavu dok se borio za loptu, no Federico Valverde nije zabio, to jest obranio mu je suparnički vratar Bono. Usprkos sedam minuta sudačke nadoknade, Real nije uspio okrenuti utakmicu.

Real Madrid je tijekom prošle sezone ostao bez ijednog trofeja te se nadaju na proširenom Svjetskom klupskom prvenstvu ipak uzeti jednu nagradu. S novopridošlim igračima i novim trenerom, momčad i dalje treba pronaći svoj ritam te pronaći način da uskladi velike zvijezde momčadi koje su do sada razočaravale. Trenutno natjecanje je izvrstan laboratorij za Xabija Alonsa i prilika da u nešto opuštenijem okruženju počne postavljati odnose unutar momčadi kakve želi, ali isto tako i da potpuno podbaci u tom zadatku.