Real pobijedio, ali ozlijedio se Mbappe, upalili se alarmi na Bernabeuu, ovo ne sluti na dobro

Real Madrid je kod kuće slavio nad Villarrealom 3-1, uz dva gola Viniciusa Juniora i jednim Kylliana Mbappéa, koji se potom ozlijedio i napustio igru.

Nakon sporog početka Reala, Vinicius je prelomio rezultat u 47. minuti prije nego što je udvostručio vodstvo iz penala u 69. minuti. Georges Mikautadze je smanjio na 2-1 u 73., a Kylian Mbappé potom zabio (80) za konačnih 3-1. Bio je to njegov 14. gol u deset utakmica ove sezone u svim natjecanjim, ali je nakon što je postigao gol ostao na travnjaku i žalio se na gležanj.

Nakon osam ligaških utakmica, Real (21 bod) privremeno preuzima vodstvo ispred Barcelone (19 bodova), koja u nedjelju može vratiti prvo mjesto pobjedom u Sevilli.