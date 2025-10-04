Real pobijedio, ali ozlijedio se Mbappe, upalili se alarmi na Bernabeuu, ovo ne sluti na dobro

Real Madrid je kod kuće slavio nad Villarrealom 3-1, uz dva gola Viniciusa Juniora i jednim Kylliana Mbappéa, koji se potom ozlijedio i napustio igru.
Nakon sporog početka Reala, Vinicius je prelomio rezultat u 47. minuti prije nego što je udvostručio vodstvo iz penala u 69. minuti. Georges Mikautadze je smanjio na 2-1 u 73., a Kylian Mbappé potom zabio (80) za konačnih 3-1. Bio je to njegov 14. gol u deset utakmica ove sezone u svim natjecanjim, ali je nakon što je postigao gol ostao na travnjaku i žalio se na gležanj.
Nakon osam ligaških utakmica, Real (21 bod) privremeno preuzima vodstvo ispred Barcelone (19 bodova), koja u nedjelju može vratiti prvo mjesto pobjedom u Sevilli.
U MJESTU VRTLINOVEC
FOTO Prodaje se kućica od 9 kvadrata: Nema struju i vodu, ali ni dozvole. Ovo je cijena
VELIKA PROMJENA
FOTO Sjećate li se Kristine Mandarine? Prodavala je agrume, a sada se preselila u ovu egzotičnu zemlju i povukla iz javnosti
UPIJA ZRAKE SUNCA
FOTO 'To je žena!': Žanamari pokazala guzu u minijaturnom bikiniju i zapalila internet
Jesenski hitovi