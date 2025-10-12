Naši Portali
novi početak?

Real ga platio 60 milijuna eura da sjedi na klupi: Sada mu Tudor želi oživiti karijeru

FILE PHOTO: Real Madrid unveil Endrick
ANA BELTRAN/REUTERS
12.10.2025.
u 19:04

Endrick je prošle godine došao u Real iz brazilskog Palmeirasa gdje je odlično igrao te je u 66 prvenstvenih nastupa postigao 18 golova. U Realu je dosad odigrao 22 utakmice u La Ligi i samo je jednom bio strijelac.

Od siječnja bi vrlo lako torinski Juventus, kojeg vodi hrvatski strateg Igor Tudor, mogao biti jači za talentiranog 19-godišnjeg brazilskog nogometaša Endricka.

Talijanski mediji u nedjelju su objavili da Juventus radi na tome da iz madridskog Reala na posudbu dovede Endricka koji ove sezone gotovo isključivo grije klupu „kraljevskog kluba“. Realu bi bilo u interesu posuditi igrača da negdje ima kontinuitet igranja, Juventusu bi njegova kvaliteta sigurno dobrodošla, a i Talijan Carlo Ancelotti, inače izbornik Brazila, volio bi da Endrick što više igra čime bi održavao formu za Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'

Juventus je trenutačno peti na ljestvici Serie A te se ove sezone, barem u prvenstvu, ponovno napadački muči. Postigao je tek devet golova u šest susreta pa bi dolazak Endricka svakako pojačao napadačke opcije torinskog kluba.

Endrick je u karijeri odigrao 14 utakmica za Brazil te je tri puta bio strijelac.

