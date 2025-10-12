Zidane otkrio tko mu je najviše pomogao na trenerskom putu pa otkrio: 'Volio bih voditi Francusku'

Legendarni francuski nogometni stručnjak Zinedine Zidane (53) gostujući na Sportskom festivalu u Trentu ponovio je kako bi jednog dana želio trenirati francusku reprezentaciju.

"Siguran sam da ću se vratiti treniranju," kazao je Zidane na Sportskom festivalu, koji je organizirao talijanski sportski dnevnik La Gazzetta dello Sport.

"U budućnosti, ne kažem da će se to dogoditi sada, želio bi trenirati francusku reprezentaciju. Vidjet ćemo," dodao je.

Zidane je imao sjajnu nogometnu karijeru igrajući za Cannes, Bordeaux, Juventus i Real Madrid osvojivši pritom 13 klupskih trofeja pri čemu jednu Ligu prvaka u dresu "Kraljevskog kluba". Za francusku reprezentaciju je upisao 108 nastupa i postigao 31 gol osvojivši svjetski (1998) i europski naslov (2000), te svjetsko srebro (2006).

Zidane se osvrnuo i na svoj trenerski put. Priznao je da "nije htio biti trener" odmah nakon umirovljenja, ali nakon što je isprobao razne uloge, upisao se na trenerske tečajeve i polako otkrio svoj novi identitet. Zahvalio je Marcellu Lippiju što je vjerovao u njega kada se mučio s tranzicijom, a istaknuo je i utjecaj Carla Ancelottija, pod kojim je nekoć bio pomoćni trener.

Tremnerski put je počeo u mladoj momčadi Reala, a od 2016. do 2018. i od 2019. do 2021. vodio je seniorski sastav madridskog veliana osvojivši dva naslova španjolskog prvaka (2017, 2020) i tri uzastopna naslova Lige prvaka (2016, 2017, 2018).

Zidane je objasnio da je "najvažnije imati strast prema nogometu i željeti prenijeti nešto svojim igračima, ono što imaš u sebi, duboko u sebi.. Trener igra važnu ulogu u uspjehu svoje momčadi, po mom mišljenju, to je 80%. On prenosi svoju energiju, svoju želju da stvari radi dobro," kazao je.

S ljubavlju se prisjetio vremena provedenog u Juventusu, dodavši kako taj klub ima posebno mjesto u njegovom srcu.

"Ja u Juventusu? Ne znam zašto se to nije dogodilo. Uvijek ću tu momčad čuvati u srcu jer mi je puno dala," dodao je.

Otkrio je kako voli diskretne ljude, čak i među nogometašima.

"Rado bih išao na večeru s Kroosom, s Modrićem, dečkima koji puštaju da njihova igra govori na terenu, točka. Pomalo kao ja. Danas mi je život dobar, čak i ako mirno sjedim. Radim druge stvari, gledam svoju djecu kako igraju. Jednog dana ću se vratiti treniranju, znam, ali trenutno je ovo moj život," poručio je.