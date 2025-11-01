Naši Portali
REAL - VALENCIA 4:0

Real deklasirao Valenciju, rapsodija Mbappea i društva na Bernabeuu

LaLiga - Real Madrid v Valencia
JUAN BARBOSA/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
01.11.2025.
u 23:02

U večeri koja je započela slavljem, Kylian Mbappé pokazao je zašto je najbolji strijelac Europe. Vodio je Real Madrid do uvjerljive pobjede od 4:0 protiv Valencije u 11. kolu La Lige, postigavši dva pogotka i ispisavši nove stranice povijesti

Prije početka utakmice, Santiago Bernabéu ovacijama je pozdravio svog heroja. Kylian Mbappé predstavio je navijačima Zlatnu kopačku za sezonu 2024./25., osvojenu s 31 golom. "Ovo je poseban trenutak, dijelim nagradu sa svojim suigračima koji mi svakodnevno pomažu da budem bolji", izjavio je Francuz pred punim tribinama. Bio je to savršen uvod u večer u kojoj je dokazao svoju nezasitnu glad za golovima.

Nije trebalo dugo čekati da Mbappé opravda status favorita za obranu titule. U 19. minuti, nakon igranja rukom Césara Tárrege koje je potvrdio VAR, sudac je pokazao na bijelu točku. Mbappé je preuzeo odgovornost i hladnokrvno poslao loptu u mrežu za vodstvo Reala. Drugi pogodak bio je primjer savršene timske igre. Jude Bellingham je u 31. minuti preciznom loptom pronašao Ardu Gülera na desnom krilu, a turski veznjak uputio je savršeno odmjeren centaršut. Mbappé je bio na pravom mjestu i elegantnim udarcem lijevom nogom pospremio loptu u mrežu, udvostručivši prednost i praktički riješivši pitanje pobjednika već u prvom poluvremenu.

Potpunu dominaciju kraljevskog kluba potvrdili su Jude Bellingham sjajnim pogotkom u 44. minuti za 3:0, te Álvaro Carreras, koji je u 82. minuti spektakularnim udarcem iz teškog kuta postavio konačnih 4:0. Valencia, koja se bori za opstanak, nije imala nikakve šanse protiv raspoloženog lidera prvenstva.

S ova dva pogotka, Mbappé je stigao do nevjerojatne brojke od 16 golova u 13 ovosezonskih nastupa, a nedavno je proglašen i za najboljeg igrača La Lige u listopadu. Ova večer imala je i povijesnu težinu jer je prestigao svog sunarodnjaka Thierryja Henryja po broju postignutih golova u pet najjačih europskih liga, čime je dodatno učvrstio svoj status jednog od najvećih napadača današnjice.
Ključne riječi
Kylian Mbappe Valencia Real Madrid

