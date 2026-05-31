Modrić nije slučajno objavio fotografiju koja je raspametila Španjolsku, evo što stoji u pozadini!

Dugogodišnji predsjednik Reala Florentino Pérez uoči predsjedničkih izbora u Real Madridu, zakazanih za 7. lipnja, nastavlja okupljati podršku uglednih imena iz obitelji kraljevskog kluba. Posljednji u nizu koji je podržao njegovu kandidaturu protiv protukandidata Enriquea Riquelmea je Luka Modrić, navodi tamošnja Marca.

Hrvatska legenda i igrač s najviše (28) osvojenih trofeja u povijesti Reala, javno je podržao je čovjeka koji mu je bio predsjednik od 2012. do 2025. godine. Modrić je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj grli Péreza tijekom dodjele medalja nakon finala Lige prvaka u Parizu 2022. godine. Uz fotografiju je dodao i dva bijela srca, čime je jasno iskazao podršku bivšem predsjedniku koji mu nudi neko od direktorskih mjesta u klubu.

Modrićeva poruka uslijedila je nakon sličnih poteza drugih istaknutih legendi kluba. Prošle srijede je Karim Benzema objavio fotografiju s Florentinom, snimljenu prilikom dodjele Zlatne lopte. Podršku aktualnom predsjedniku pružili su također Lucas Vázquez, Casemiro te Pepe.