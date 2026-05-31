#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
ZRELO

Njemački insajder otkrio gdje će Luka Vušković igrati sljedeće sezone: Postoje samo dvije opcije

Bundesliga - St. Pauli v Hamburger SV
MARYAM MAJD/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
31.05.2026.
u 16:14

Kako tvrdi, Vušković je potpuno fokusiran na ostvarivanje što boljeg rezultata na Mundijalu s reprezentacijom te će odluku donijeti nakon svjetske smotre

Luka Vušković ove se sezone u njemačkom HSV-u profilira u jednog od najboljih mladih stopera Europe. Engleski Tottenham poslao ga je na posudbu smatravši da nije spreman za mjesto u prvoj momčadi kluba koje se natječe na najvišoj razini. 19-godišnji stoper pokazao im je koliko su bili u krivu, nametnuo se izborniku Hrvatske Zlatku Daliću i skrenuo na sebe pažnju nekih od najmoćnijih europskih klubova.

Da spomenemo samo neke, s Vuškovićem se u posljednjih nekoliko mjeseci povezivalo momčadi poput Barcelona, Bayerna, Real Madrida i dvostrukog prvaka Europe PSG-a. Jedno od najzanimljivijih pitanja na europskom tržištu stoga će ovog ljeta biti gdje će Luka Vušković igrati sljedeće sezone. To je odluka koju će donijeti tek nakon Svjetskog prvenstva, ali njemački insajder Florian Plettenberg ipak ima neke informacije. 

Kako tvrdi, Vušković je potpuno fokusiran na ostvarivanje što boljeg rezultata na Mundijalu s reprezentacijom te će odluku donijeti nakon svjetske smotre. Ipak, Plettenberg dodaje kako za njega postaje samo dvije opcije. Produljenje ugovora s Tottenhamom uz zagarantirano mjesto u prvoj momčadi i plaćom koja odgovara standardnom prvotimcu ili odlazak u jedan od najboljih europskih klubova.

U posljednje vrijeme najviše ga se povezuje s Barcelonom te je navodno uspostavljen kontakt između njegovog menadžera i kluba. Ipak, nešto se tu pita i Spurse koji zasigurno planiraju rekonstrukciju momčadi s obzirom da su dvije sezone zaredom završili na 17. mjestu u Premier ligi. Vušković ima ugovor do 2030. i nakon ovakve sezone zasigurno je u klupskim planovima.
nogomet Insajder Tottenham Luka Vušković

