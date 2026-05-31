EUROPSKO PRVENSTVO U-17

Drama u Estoniji: Sjajni Dedić zabio hat-trick Španjolskoj, a Hrvatska ispala s Eura!

Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva)
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
31.05.2026.
u 15:25

U nevjerojatnom raspletu Hrvatska je zauzela treće mjesto u skupini iako ima šest bodova kao i Španjolska i Belgija, ali ima slabiju gol-razliku od obje selekcije

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina, pod vodstvom izbornika Marijana Budimira, nije se uspjela plasirati u polufinale Europskog prvenstva u Estoniji zauzevši treće mjesto u skupini.

U posljednjoj utakmici skupine Hrvatska je u velikom preokretu svladala Španjolsku s 3:2; povela je u 3. minuti pogotkom Jakova Dedića iz Osijeka, u 56. minuti izjednačio je Joaquin Sanchez, zatim je Enzo Alves zabio za 2:1 u 78. minuti, a briljantni Dedić pogocima u 82. i 89. minuti donio pobjedu Hrvatskoj. Spomenuti kapetan Španjolaca Enzo Alves sin je Realove legende, Brazilca Marcela, koji je bio na utakmici u Rakvereu.

U tom nevjerojatnom raspletu Hrvatska je zauzela treće mjesto u skupini iako ima šest bodova kao i Španjolska i Belgija, ali u tom krugu od tri selekcije ima najslabiju gol-razliku. 

Za Hrvatsku su protiv Španjolske nastupili su: Lojen; Posavec (od 68. Trupčević), Pavić, Zirdum, Paunović (od 79. Tolić); Frigan, Miličić; Bartolović (od 68. Radić), Benkotić (od 68. Ruso), Žužić Škafar (od 55. Beader Trajanovski).

U drugoj utakmici skupine Belgija je svladala Estoniju s 1:0.

Konačan poredak skupine: 1. Belgija 6 bodova, 2. Španjolska 6, 3. Hrvatska 6, 4. Estonija 0.  
