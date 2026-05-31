PRVACI EUROPE

Legenda Hajduka bila je osvajača Lige prvaka, donijela mu je povijesni trofej!

Vis: Utakmica povodom 70. obljetnice obnove Hajduka, HNK Hajduk - NK Vis
Tomislav Dasović
31.05.2026.
u 09:23

Slavni je Splićanin u finalu Francuskog kupa 1982. na Parku prinčeva protiv St. Etiennea za PSG postigao pogodak u raspucavanju jedanaesteraca. Bio je to povijesni dan današnjeg europskog prvaka

Jedan Hrvat ostavio je neizbrisiv trag u povijesti PSG-a, dvostrukog europskog prvaka, kluba koji će ove godine proslaviti tek 55 godina postojanja. Splićanin Ivica Šurjak stigao je u Pariz u ljeto 1981. godine kao već dokazana zvijezda europskog nogometa. Nakon desetljeća u Hajduku, s kojim je osvojio tri prvenstva i pet kupova, 28-godišnji Splićanin tražio je novi izazov. PSG, tada tek u svojoj dvanaestoj sezoni postojanja, bio je klub u usponu, ali bez ijednog velikog trofeja u vitrinama.

I upravo Ivica Šurjak, danas 73-godišnja legenda Hajduka, u svojoj jednoj sezoni odigranoj za PSG (1981./1982.) bio je jedan od pariških heroja - donijevši Parižanima prvi trofej od osnutka kluba: naslov pobjednika Francuskoga kupa.

Finale protiv favoriziranoga St. Etiennea bilo je odigrano 15. svibnja 1982. na Parku prinčeva, nakon 120 minuta bilo je 2:2 (oba pogotka za St. Etienne postigao je Michel Platini), a Parižani su slavili nakon izvođenja 11-eraca. Jednoga je realizirao i Ivica Šurjak.

- Bio je to nezaboravan spektakl na Parku prinčeva; u svečanoj loži predsjednik Francuske Francois Mitterand i gradonačelnik Pariza Jacques Chirac, a na terenu moja oproštajna utakmica u dresu PSG-a i posljednja Platinijeva za St. Etienne. Ja sam u to vrijeme već bio prihvatio ponudu Udinesea, a Platini je sve bio dogovorio s Juventusom. Iako mi je PSG nudio produljenje ugovora, priznajem kako sam se bio vodio financijskim razlozima i išao u Italiju zbog neusporedivo veće plaće. Bio sam u tridesetoj godini i želio sam potpisati još jedan unosan ugovor pri kraju karijere – kazao nam je Šurjak, koji u dresu PSG-a ima 33 nastupa i 11 pogodaka.

Gotovo desetljeće nakon Šurjaka, na scenu Parka prinčeva stupio je drugi velikan splitskog nogometa, Zlatko Vujović. Stigao je 1989. godine nakon uspješnih sezona u Bordeauxu i Cannesu, gdje se potvrdio kao jedan od najubojitijih napadača francuske lige. Za razliku od Šurjaka, Vujović s PSG-om nije uspio osvojiti trofej, no njegov dvogodišnji mandat bio je obilježen zavidnom golgeterskom formom. U prvoj sezoni, 1989./1990., postigao je 11 polova u 34 ligaških nastupa i bio prvi strijelac momčadi, a klub je završio na respektabilnom petom mjestu. Trener je bio slavni Tomislav Ivić.

Iduće sezone ponovio je gotovo identičan učinak, s deset pogodaka u 33 utakmice, pomogavši momčadi da se popne još više, na treće mjesto ljestvice. U ukupno 62 prvenstvena nastupa za PSG, Vujović je postigao 21 pogodak, etabliravši se kao vođa napada i ljubimac navijača. Njegovi golovi bili su presudni u stabilizaciji kluba u vrhu francuskog nogometa. PSG je prvi naslov prvaka Francuske osvojio u sezoni 1985./1986. 

Luka Modrić jednom fotografijom raspametio Španjolsku, poslao je znakovitu poruku

U španjolskim medijima s druge se strane pojavila informacija kako bi se Modrić mogao vratiti u Kraljevski klub, čiji je najtrofejniji igrač u povijesti. Naravno, ne bi se vratio u ulozi igrača već bi trebao preuzeti jednu od funkcija u sportskom sektoru kluba. Referiraju se i na riječi dugogodišnjeg predsjednika Reala i aktualnog predsjedničkog kandidata Florentina Pereza na Modrićevom oproštaju

