Samo je jedan hrvatski trener pobijedio Luisa Enriquea, ali mu je Španjolac ipak crna mačka

Trener dvostrukog europskog prvaka PSG-a, 56-godišnji Španjolac iz Gijona Luis Enrique, prometnuo se u jednog od najznačajnijih stručnjaka u povijesti nogometa. U prilog tome ide podatak kako je Luis Enrique svoja tri europska naslova osvojio s dva velika kluba: 2015. s Barcelonom, te 2025. i 2026. godine s PSG-om.
Utoliko je trenerski skalp Luisa Enriquea postao iznimna vrijednost s kojom se među ostalim može pohvaliti i jedan hrvatski stručnjak. Nije teško detektirati ga: izbornik vatrenih Zlatko Dalić s Hrvatskom je pobijedio je Enriqueovu Španjolsku s 3:2 u utakmici Lige nacija odigranoj 15. studenog 2018. godine u Zagrebu. Junak te utakmice bio je Tin Jedvaj s dva pogotka.
Međutim, Luis Enrique ipak je jedna od Dalićevih crnih mačaka. Naime, Enriqueova Španjolska nanijela je Hrvatskoj najteži poraz u povijesti, 0:6 u rujnu 2018. godine u Elcheu, u okviru grupne faze Lige nacija. Također, Luis Enrique kao izbornik Španjolske svladao je Dalićevu Hrvatsku i u osmini finala Europskog prvenstva 2021. godine; u Kopenhagenu je bilo 5:3 za furiju. Bio je to također poraz koji je našem izborniku jako teško pao.
Luis Enrique kao izbornik vodio je Španjolsku i protiv još jednog hrvatskog stručnjaka, svog prijatelja Roberta Prosinečkog, tada izbornika reprezentacije BiH. Španjolska je svladala BiH s 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj 18. studenog 2018. u Las Palmasu.
Kao trener PSG-a Luis Enrique nadigrao je i Ivana Jurića na klupi Atalante: u rujnu 2015., u grupnoj fazi Lige prvaka, u Parizu je bilo 4:0 za PSG.