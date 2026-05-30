Luka Modrić jednom fotografijom raspametio Španjolsku, poslao je znakovitu poruku

Luka Modrić prošlog je ljeta napustio Real Madrid i kao slobodan igrač potpisao za talijanski Milan. S Rossonerima je potpisao ugovor na godinu uz opciju produljenja za još jednu sezonu, no pitanje je hoće li ju iskoristiti. Modrić će na jesen napuniti 41 godinu i jasno je kako mu se kraj karijere bliži. Talijanski mediji čak tvrde kako će se nakon Svjetskog prvenstva ostaviti aktivnog igranja.

U španjolskim medijima s druge se strane pojavila informacija kako bi se Modrić mogao vratiti u Kraljevski klub, čiji je najtrofejniji igrač u povijesti. Naravno, ne bi se vratio u ulozi igrača već bi trebao preuzeti jednu od funkcija u sportskom sektoru kluba. Referiraju se i na riječi dugogodišnjeg predsjednika Reala i aktualnog predsjedničkog kandidata Florentina Pereza na Modrićevom oproštaju.

Zbog toga je vrlo zanimljiva Modrićeva objava na Instagram profilu jer je stavio zajedničku fotografiju s upravo Perezom, što će mnogi protumačiti kao znak da se vraća u Real, ali ovog puta na jedno od direktorskih mjesta u sportskom sektoru.