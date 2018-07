Rak: Naši su spremni, pa izdržali su i produžetke

Nakon što je Hrvatska s kombiniranom momčadi pobijedila Island, Kruno Jurčić za Večernji je list napisao:

– Sad dolazi krizna utakmica, utakmica s Danskom bit će jako teška jer na turniru su uvijek treća ili četvrta utakmica vrijeme kada pada energija.

I pokazalo se da je bio u pravu, kritičari igre naše reprezentacije u susretu s Danskom nisu baš prepoznali da je našima nedostajalo prave energije za bolju igru, da nije bilo snage za brži nogomet kakav ih je dosad krasio.

I Igor Štimac uvidio je nedostatak energije, a da smo je imali, sigurno bismo igrali bolje.

Dobri i fizički i mentalno

– Gledam na dosad odigrani dio turnira i mogu vam reći da su naši igrači dobro pripremljeni, da su spremni. Dansku smo pobijedili, a osim toga izdržali smo 120 minuta. Da nisu dobro pripremljeni, ne bi to mogli – zadovoljan je viđenim kad je riječ o fizičkoj spremi Dalićevih igrača kondicijski stručnjak Miljenko Rak koji je tijekom svojega dugog sjajnog rada trenirao niz vrhunskih atletičara. U nogometu je radio s brojnim vrhunskim igračima i momčadima, nekoliko je puta bio u Dinamu, u našoj reprezentaciji, prošao sve klubove sa Slavenom Bilićem i Nikolom Jurčevićem.

– Po igračima se vidi da su i mentalno i fizički spremni, vidjelo se to u svim dosadašnjim utakmicama. Stalno su u igri, vraćaju se, napadaju, bili su živahni – kaže Rak. No, protiv Danske očito je nedostajalo energije za bržu igru, pogotovu prema naprijed, na nekim igračima vidio se umor.

– Naravno da ima umora, ali sada je bilo važno izdržati ovih 120 minuta i još k tome dobiti utakmicu. A oni su dobili sve četiri i došli do četvrtfinala. I kad već govorimo o Danskoj, pa u samoj završnici produžetaka napravili smo “zicer”, istrčali kontranapad i zaradili jedanaesterac.

Ono što je sad važno jest kako se nakon ovakve iscrpljenosti u Nižnjem Novgorodu oporaviti u nekoliko dana do četvrtfinalne utakmice s Rusijom u Sočiju. Doduše, dobro je za nas što su i Rusi morali igrati produžetke i jedanaestercima prošli preko favorizirane Španjolske.

– Naš stožer sigurno ima plan, ali nije sporno da im je sada na broju jedan oporavak, regeneracija pa onda tonizacija. Ne možete igrače baš skroz pustiti, ali sigurno će 24 ili 48 sati trajati regeneracija uz nekakve fizičke aktivnosti, medicinske tretmane, a onda će opet raditi na tonusu. Ne treba sumnjati da naši znaju što rade, ovo dosad obavljeno je odlično – rekao nam je Rak.

Prije 20 godina Tomislav Vrbnjak i Bojan Radanović bili su u “rudniku” reprezentacije, po cijele dane i noći masirali su Bobana, Šukera... Radanović je i sada u Rusiji s našom reprezentacijom.

Dečki rade dan i noć kao ‘98.

– Nije ni sada drukčije, i sada se radi dan i noć. Znate, igrač za svaki trening mora biti potpuno spreman kako bi mogao raditi maksimalno – kaže nam je Tomica Vrbnjak koji drži da će igrači njegova prijatelja Zlatka Dalića biti spremni za Ruse.

– Dobro je što je šest dana između utakmica tako da ima vremena za regeneraciju, a to vam je jako kompleksno, u to su uključeni i prehrana, tekućina, masaže, posebni treninzi, pazi se na prijašnje ozljede igrača, na godine pojedinca. Sve je to jako napredovalo i vjerujte da to naš izbornik i njegov stožer znaju te da prate i primjenjuju sve to – kazao je Vrbnjak.

Sigurno je danas i malo lakše nego 1998. kada su s reprezentacijom bila samo dva fizioterapeuta, imali su doduše i pomoć jednoga iz Real Madrida.

– Sada ih je više i to je dobro, cijeli je stožer veći, više je ekonoma, u sve su ušli kompjutori, dolaze nove tekućine i dobro je što naš nogometni savez sve to prati i omogućava našoj reprezentaciji. Zato sam optimist iako moramo biti oprezni s Rusijom koja je iznenađenje za sve. Ali, i mi smo 1998. bili iznenađenje, no moramo biti oprezni iako nam je put otvoren, a mi u Varaždinu spremni smo dočekati Dalića.