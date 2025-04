PSG preokretom slavio protiv Ville. (3-1) Parižani nastavljaju put prema finalu Lige prvaka

U prvom dvoboju četvrtfinala Lige prvaka PSG je u Parizu preokretom pobijedio Aston Villu s 3-1 (1-1). Za PSG su zabili Desire Doue (39), Kveta Kvaratškelia (49) i Nuno Mendes (90+2), a za Aston Villu Morgan Rogers (25). Parižani su u prošlom kolu osigurali naslov u Francuskoj, a u posljednjih 28 utakmica upisali su čak 25 pobjeda, uključujući i šest u Ligi prvaka .S druge strane, i Aston Villa također došla na Park prinčeva puna samopouzdanja, s impresivnih osam uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima

Favorizirani PSG je bolje otvorili utakmicu, a sjajni argentinski vratar Emiliano Martinez branio je šuteve Ousmane Dembelea i Vitinhe. Martinez je prije i za vrijeme utakmice doživio koncert zvižduka na Parku prinčeva jer mu Francuzi nisu oprostili vrijeđanje nakon finala SP-a u Katru.

Unatoč dominaciji Francuza, ipak su poveli Englezi u 25. minuti kada je Youri Tielemans servirao loptu kao na pladnju Morganu Rogersu, kome nije bilo teško zabiti. Martinez je bravurozno obranio udarac Desire Douea u 39. minuti, no francuski napadač je ipak zabio 30 sekundi kasnije, kada je iskosa s 17 metara pogodio same rašlje gola Engleza.

Tek što je počelo drugo poluvrijeme Kveta Kvaratškelia je donio prednost Parižanima, a Gruzijac se prvo "rolicom" oslobodio Disasija, a onda iskosa pogodio same rašlje. To je bilo gotovo jedino veliko uzbuđenje u drugom dijelu sve do druge minute sudačke nadoknade kada je Portugalac Nuno Mendes iz solo-prodora donio PSG-u treći gol i značajnu prednost. Uzvrat je 15.travnja u Birminghamu.