Prvi zabilježeni slučaj: I dva Hrvata su morala igrati s maskama

Subotnji okršaj prve španjolske rukometne lige između Abanca Ademar Leona i Liberbank Sinfina manje će ostati poznat po konačnom rezultatu (31:23), a sigurno više po činjenici da je riječ o prvoj profesionalnoj sportskoj utakmici u kojoj su sportaši morali nositi zaštitne maske za vrijeme igre.

Naime, razlog ovom potezu su nove epidemiološke mjere protiv širenja virusa Covid-19 u španjolskoj pokrajini Leon. Ta pravila se ne primjenjuju na cjelokupno prvenstvo Španjolske.

There’s a first time for everything. In the Spanish handball league, @ASOBAL, Ademar Leon faced BM Sinfin tonight. All players involved had to play with masks throughout the match! Ridiculous🤦‍♂️https://t.co/zyiCTMk7OO#handball pic.twitter.com/LhtqhkN4A8