U četiri godine PPD Zagreb promijenio 10 trenera, a Vori 'najbolje shvatio ciljeve'

Igor Vori više nije trener rukometaša PPD Zagreba. Još prošli tjedan iza Vorija je stao Josip Valčić, sportski direktor kluba govoreći kako ima podršku kluba. Međutim, očito nije bilo tako pa je brzinom svjetlosti ustoličen novi trener – Vlado Šola.

– Nismo imali previše izbora kada sagledamo sve što se događalo otkako je Igor sjeo na klupu. Na završnom turniru SEHA Gazprom lige nismo smjeli izgubiti u polufinalu od Vardara nakon što smo imali plus šest, nismo smjeli izgubiti ni u susretu za treće mjesto od Meškova. Potom su došli porazi u prijateljskim utakmica, od Szegeda gdje je u 15. minuti bilo 15:5 za Mađare, te u Zagrebu do Nexea. I za kraj došla su tri poraza u nizu u elitnoj skupini Lige prvaka. Nije problem izgubiti od Kiela i Veszprema, ali barem je trebao biti boji dojam, pa čak i rezultat. Protiv Aalborga smo morali pobijediti i time bismo bitno olakšali put do cilja. A cilj, što se tiče Lige prvaka, je šesto mjesto u skupini – rekao je Vedran Šupuković, direktor kluba.

Sponzori ne vole gubitnike

Loši su rezultati i prvi znak da bi eventualni sponzori zaobilazi ulaganje u klub koji gubi.

– Istina. Borimo se rukama i nogama za svakog sponzora, ali da bi došlo do suradnje, morao im nešto ponuditi, nešto više od poraza kojih sada ima podosta u nizu – naglasio je direktor kluba.

Klub je u posljednje četiri godine promijenio pak deset trenera.

– Nažalost, to je bilo nužno. Nije ni nama svejedno kada čujemo taj podatak – rekao je Šupuković.

Danski Aalborg bio je koban već za drugog trenera. Prošle godine nakon minus deset u Danskoj smijenjen je Branko Tamše, a sada nakon minus jedan u Areni mora otići i Igor Vori.

– Mislim da Igor nije najbolje shvatio ciljeve kluba. U redu, lijepo je u sezoni afirmirati jednog, dva ili tri mlada igrača. Ali nama nije bio cilj stvarati momčad za budućnost već imati momčad koja će ispuniti i neke rezultatske ciljeve. Mi ne želim ove sezone biti kanta za napucavanje u Ligi prvaka – zaključio je Šupuković.

Vlado Šola (52) ima bogato trenersko iskustvo. Nekadašnji sjajni vratar hrvatske reprezentacije, s kojom je osvojio olimpijsko zlato u Ateni 2004. godine, svjetsko zlato (2003.) i dva srebra (1995. i 2005.) te europsku broncu (1994.), trenerskim poslom počeo se baviti prije desetak godina. Sjedio je na klupi ženskog rukometnog kluba Zvezda Zvenigorod, bio je na klupi Hrvatske kada smo osvojili europsku broncu 2012. te olimpijsku broncu 2012. godine u Londonu. Četiri godine bio trener u Dohi, a u Kataru je sve te godine radio i kao rukometni analitičar na BEIN sportu. Bio je trener Dubrave, lani Pekinga. Kako Kinezi ove sezone ne igraju SEHA Gazprom ligu, Šola je prvo prihvatio posao trenera omladinskog pogona PPD Zagreba, a trebao je zamijeniti Igora Vorija na mjestu direktora hrvatske muške rukometne reprezentacije.

Kakav debi – u Barceloni

– Biti trener PPD Zagreba velika je čast. Taj se poziv se jednostavno ne odbija, pa čak i u ovako teškoj situaciji. Što se tiče mjesta direktora u reprezentaciji, to sada više nije opcija. Nemam puno vremena, moram se što prije upoznati s momčadi i vjerujem kako ću dobar dio stvari koje je napravio Vori ostaviti. Za početak stručni štab se neće mijenjati i uz mene ostaju Denis Špoljarić, Tonči Valčić i Arijan Jović. Pokušat ću u što kraćem vremenu nametnuti neke svoje ideje – kaže Šola.

Debi na klupi bit će u Barceloni?

– Nije moglo gore. Ali, koji god trener sa svojom momčadi dođe u Barcelonu, nije mu lako. Pokušat ćemo tu utakmicu odraditi koliko je bolje moguće. Za nas će ključna utakmica ovog dijela sezone biti ona protiv Pivovarne Laško u Zagrebu. To je susret koji se ne smije izgubiti – ističe Šola.

Ideja da Lino Červar postane savjetnik u klubu sada vjerojatno više nije aktualna. Jer, Lino je trebao pomoći Voriju, a Šola ima dovoljno iskustva da sam može pronaći rješenja kako da klub igrački što prije pokrene i da počnu stizati pobjede

– Vlado Šola je čovjek koji je već dugo u sustavu. U sklopu našeg sportskog kolektiva bio je trener kineske momčadi i mogu vam reći da bi on već i prije bio imenovan trenerom PPD Zagreba, ali se to nije dogodilo zbog kasnog otkazivanja kineske ekipe – zaključio je Šupuković.