Prvak Hrvatske stvara - megamomčad! Žele Ligu prvaka: 'Rijeka ima svog Griezmanna'

U srijedu, 9. srpnja, u bugarskom Razgradu igra se prva utakmica 1. pretkola Lige prvaka Ludogorec – Dinamo Minsk. Taj će se susret s posebnom pozornošću pratiti u taboru Rijeke, koja će se s pobjednikom ovog dvoboja susresti u 2. pretkolu – dakle na Rijekinoj prvoj od tri stepenice prema Ligi prvaka. Dok će se Bugari i Bjelorusi tući za prolaz, Rijeka u tišini radi punom parom i – usuđujemo se reći – stvara megamomčad. Možda najjaču Rijeku u povijesti, s jasnim ciljem – plasmanom u grupnu fazu Lige prvaka.

Krenimo od igračkog kadra kojim danas raspolaže šampionski trener Đalović. Najnovije pojačanje Rijeke je 24-godišnji Portugalac Tiago Dantas, dojučerašnji igrač Osijeka, lepršavi vezni igrač, kojemu u životopisu stoji čak da je u sezoni 2020./2021. ostvario dva bundesligaška nastupa za Bayern. Primjerice, u utakmici s Union Berlinom u travnju 2021. trener Bavaraca Hansi Flick počeo je s Kimmichom na zadnjem veznom, te Musialom, Dantasom, Müllerom i Comanom u veznom redu. Dantas je, dakle, plemeniti igrač s pedigreom, čija je najupečatljivija epizoda ipak bila ona u PAOK-u za kojega je skupio 39 nastupa. Također, ima čak 18 nastupa za portugalsku reprezentaciju do 21 godine (suigrač s Nevesom, Vitinhom, Conceicaom...), te ima tržišnu vrijednost od 2,8 milijuna eura. Dantas ima samo 24 godine, došao je bez odštete, s potencijalom za daljnju prodaju, osobito ako Rijeka dospije u grupnu fazu europskog natjecanja. Taj je Portugalac najzvučnije Rijekino ljetno pojačanje, i sada Miškoviću i Raiću-Sudaru preostaje samo pronaći adekvatnu zamjenu za poziciju defenzivnog veznog koja je ispražnjena odlaskom Selahija. U svojim resursima Rijeka još uvijek nema igrača takvih karakteristika. Iako, ne misle svi tako. Na primjer, prekaljeni riječki nogometni menadžer Predrag Rački tvrdi kako odlazak Selahija nije prevelik gubitak.

– Što nedostaje Petroviču za tu poziciju, ili Gojaku? Obojica to mogu igrati. Selahi je bio radilica sredine terena, i to je sve. Za mene je veći gubitak odlazak Djouahre – kaže Rački i nastavlja:

– Miškoviću, Raić-Sudaru i Juričiću mora se priznati da su najbolja verzija klupskih čelnika u Hrvatskoj. Oni uvijek pronađu igrače bez odštete, ili uz minimalna ulaganja, onda ih dobro iz razvijaju i nerijetko jako dobro plasiraju. I u tome što ulažu u igrače nemaju ničiju podršku, Rijeci tu ne pomaže na primjer Grad. Oni "vrte" isključivo klupska sredstva.

Kako vam se čini ovaj Rijekin prijelazni rok?

– Rade kao i do sada. Sviđa mi se Dantas, to je solidan, dobar igrač, kao što je i Lasickas. Bit će pojačanja za Rijeku u HNL-u ovakvom kakav je. A koliko on vrijedi, znat ćemo najbolje kada prođu europski nastupi. A kad već govorimo o Rijeci, zašto ona ne ni ozbiljno pokušala ući u Ligu prvaka? Čega bi se to ona trebala bojati? Pa ako su u Ligi prvaka nekada igrali Petržalka ili Slovan, zašto onda ne bi i Rijeka? – ističe Rački.

FOTO Rijeka podigla pehar! Đalović i njegovi dečki su prvaci Hrvatske

Kako danas izgleda Rijekin roster? Na stoperskim pozicijama ima Majstorovića, Radeljića, oporavljenog Škorića, Makedonca Maneva i prinovu iz Young Boysa, 24-godišnjeg Anela Husića – nekada mladog reprezentativca Švicarske. Litavac Lasickas, igrač sa 61 nastupom za reprezentaciju, pokrivat će poziciju desnog beka, konkurirat će mu Ante Oreč, u veznom redu Fruku, Jankoviću, Gojaku i Petroviču priključili su se Dantas, zatim bugarski reprezentativac Jankov, te Ndockyt, na krilima su Bogojević, Menalo, Rukavina i Sijarić (pojačanje iz njemačkog Auea), u špici Čop, novopridošli div, 22-godišnji Ante Matej Jurić, dokazano nadareni golgeter. Naš sugovornik Rački tvrdi kako ogroman, neiskorišteni potencijal leži u Gabrielu Rukavini.

– Stavljali su ga na lijevo krilo, a mladić može biti izvanredan ofenzivni vezni, onaj koji stalno radi višak, na poziciji koju u Atléticu igra Griezmann. Brz je i eksplozivan znalac, idealan je za to mjesto! – dodaje Rački.

A što još Rijeci nedostaje? Još jedan solidan golman na kojega bi se mogla osloniti, još jedan lijevi branič, uz Devetka... Važno je napomenuti kako je Rijeka u prijelaznom roku za sada potrošila samo 750 tisuća eura, što znači da bi za pravo pojačanje još trebala posegnuti u blagajnu. Zašto? Najprije zato što se i njezini konkurenti užurbano ojačavaju, a Rijeka kao branitelj naslova prvaka ne smije si dopustiti ništa ispod novog juriša na titulu, ali i naravno zbog Europe. Naime, pretpostavimo li kako će Rijeka proći u 3. pretkolo Lige prvaka, ona tamo želi biti na svome vrhuncu budući da potencijalni suparnici ne odišu grandioznošću. Tako bi Rijeka u toj fazi natjecanja bila nenositelj, a u ponudi suparnika bili bi: Copenhagen, Crvena zvezda, Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Slovan Bratislava i Qarabag – svi pod uvjetom da preskoče 2. pretkolo. U tom društvu pojačana Rijeka i te kako vidi šansu za prolaz, a on bi joj jamčio – ili 4. pretkolo Lige prvaka, ili 4. pretkolo Europske lige, ili – izravni plasman u skupinu Konferencijske lige.

Rijeka će prvu utakmicu protiv Ludogoreca ili Dinama Minsk igrati u utorak, 22. srpnja, od 20:45 na Rujevici. U slučaju prolaska Dinama Minsk, uzvratna utakmica igrat će se u utorak, 29. srpnja, s početkom u 20:45 sati, u mađarskom Mezökövesdu. U slučaju plasmana Ludogoreca u drugo pretkolo, uzvratna utakmica bit će odigrana u srijedu, 30. srpnja, u 20:30 sati po lokalnom vremenu (19:30 sati po srednjoeuropskom vremenu) u Razgradu.