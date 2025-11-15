Naši Portali
NBA

Prva smjena ove sezone: Hrvatski centar ostao bez trenera

Karlo Matković
15.11.2025.
u 23:30

U srpnju 2021. New Orleans Pelicansi su tadašnjeg 40-godišnjeg stručnjaka imenovali glavnim trenerom

NBA momčad New Orleans Pelicans otpustila je glavnog trenera Willieja Greena, objavio je u subotu izvršni potpredsjednik za košarkaške operacije Joe Dumars.

Dosadašnji zamjenik glavnog trenera James Borrego imenovan je privremenim glavnim trenerom momčadi koja se s učinkom 2-12 nalazi na zadnjem mjestu Zapadne konferencije NBA lige, a za koju igra hrvatski reprezentativac Karlo Matković.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

"Nakon pažljive procjene, donijeli smo tešku odluku o promjeni glavnog trenera", izjavio je Joe Dumars u službenom priopćenju.

"Iznimno poštujem Willieja Greena i iskreno cijenim njegov doprinos organizaciji Pelicansa i zajednici New Orleansa. Želimo njemu i njegovoj obitelji sve najbolje u budućnosti", dodao je Dumars.

Willie Green je trenersku karijeru u NBA ligi počeo 2016. kao pomoćni trener u Golden State Warriorsima, a od 2019. je dvije sezone proveo u Phoenix Sunsima, asistirajući Montyju Williamsu. U srpnju 2021. New Orleans Pelicansi su tadašnjeg 40-godišnjeg stručnjaka imenovali glavnim trenerom.

U četiri pune sezone momčad je pod njegovim vodstvom ostvarila 148 pobjeda i doživjela 180 poraza u osnovnom dijelu sezone, a Pelicansi su u tom razdoblju dvaput prošli u doigravanje (2022. i 2024.), ali su oba puta ispali u prvom krugu. 

"Joe Dumars je zadužen za odluke o košarkaškim operacijama i kao jednom od najboljih košarkaških umova, vjerujem mu da će donijeti prave odluke za naš klub", rekla je vlasnica Pelicansa Gayle Benson u priopćenju.

"Imam ogromno divljenje i poštovanje prema Willieju Greenu i istinski cijenim sve što je učinio za našu organizaciju u posljednjih nekoliko godina. Ovo je težak posao i ovo su teške odluke. Moja su očekivanja da budemo pobjednička momčad koja se natječe za trofeje i ostajem odlučna u našoj predanosti izgradnje visoko kvalitetne organizacije za naše igrače, partnere i, prije svega, za naše navijače", dodala je Benson.

Kupnja