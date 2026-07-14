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ČUDAN IZBOR

Navijači su neugodno iznenađeni Fifinim izborom sudaca za polufinale, evo o čemu je riječ

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia
Simon Fearn/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.07.2026.
u 08:28

Fifa pri izboru sudaca službeno ističe njihovu kvalitetu, kontinuitet nastupa i izvedbe na domaćim i međunarodnim utakmicama. Kontinentalna pripadnost može biti jedan od čimbenika, ali nema službene objave da je ona bila ključna pri izboru Elfatha i Bartona, što je ostavilo dosta upitnika

Fifa je imenovala suce za polufinalne utakmice svjetskog prvenstva, a njihova imena odmah su upala u oči javnosti. Okršaj Argentine i Engleske, koji se igra u srijedu od 21 sat po hrvatskom vremenu u Atlanti, sudit će Amerikanac Ismail Elfath. Pomagat će mu sunarodnjaci Corey Parker i Kyle Atkins, dok će četvrti sudac biti Talijan Maurizio Mariani. Rezervni pomoćni sudac bit će njegov sunarodnjak Daniele Bindoni. Drugo polufinale, u kojem se sastaju Francuska i Španjolska, sudit će Salvadorac Iván Barton.

Izbor dvojice sudaca iz konfederacije CONCACAF-a privukao je dosta pozornosto jer su se u polufinale plasirale tri europske reprezentacije i jedna južnoamerička selekcija. Elfath dolazi iz SAD-a, a Barton je po nacionalnosti Salvadorac, pa nijedan od njih ne pripada konfederacijama iz kojih dolaze polufinalisti, što je dosta čudno obzirom da to nije niti jedno od pravila. 

Primjerice, finale Svjetskog prvenstva 2022. između Argentine i Francuske sudio je Poljak Szymon Marciniak, dok je polufinale Argentine i Hrvatske na istom turniru sudio Talijan Daniele Orsato nakon čega smo bili poprilično ogorčeni jer je napravio dosta pogrešaka na našu stranu.

Fifa pri izboru sudaca službeno ističe njihovu kvalitetu, kontinuitet nastupa i izvedbe na domaćim i međunarodnim utakmicama. Kontinentalna pripadnost može biti jedan od čimbenika, ali nema službene objave da je ona bila ključna pri izboru Elfatha i Bartona, što je ostavilo dosta upitnika. 

Fifa ozbiljno razmatra uvođenje novog apsurda na SP-u! Navijači će ostati u nevjerici
Ključne riječi
Argentina Engleska FIFA SP 2026.

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