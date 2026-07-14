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FOKUS NA NOGOMET

Apel argentinskih ratnih veterana uoči Engleske: 'Ovo nije oružani revanš niti kompenzacija'

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.07.2026.
u 09:29

Veterani ističu da se suverenitet brani na „međunarodnim forumima diplomatskim putem i povijesnom istinom” te na temelju argentinskog ustava koji trajno poziva na povratak „Malvina”.  Oni smatraju da je ključno "povući jasnu crtu između sportske strasti i nacionalnog cilja”, stoji u  priopćenju

Udruženje argentinskih ratnih veterana pozvalo je nogometne navijače da se uoči polufinala Svjetskog prvenstva protiv Engleske usredotoče na nogomet, a ne na rat iz osamdesetih u kojem su se dvije zemlje borile za kontrolu nad Falklandskim otocima.  Argentina i Velika Britanija su 1982. vodile kratki rat oko tih otoka na jugu Atlantika koji su Britancima poznati kao Falklandi, a Argentincima kao Malvini. U sukobima je poginulo 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika, piše Reuters. Dvije zemlje u srijedu igraju polufinalnu utakmicu u Atlanti. 

Udruženje argentinskih veterana u ponedjeljak je naglasilo da ona „nije oružani revanš niti povijesna kompenzacija”, pa pozvao navijače i širu javnost da uspomeni na argentinske vojnike poginule u tom sukobu odaju počast bez promicanja mržnje ili ksenofobije.

Veterani ističu da se suverenitet brani na „međunarodnim forumima diplomatskim putem i povijesnom istinom” te na temelju argentinskog ustava koji trajno poziva na povratak „Malvina”.  Oni smatraju da je ključno "povući jasnu crtu između sportske strasti i nacionalnog cilja”, stoji u  priopćenju. 

Velika Britanija danas polaže pravo na suverenitet nad otocima i tamo održava vojnu prisutnost, no Argentina i dalje traži njihov „povratak” kroz diplomatske kanale i putem međunarodnih tijela, uključujući Ujedinjene narode.

Argentinski navijači i igrači su tijekom Svjetskog prvenstva pjevali navijačku pjesmu koja spominje otoke, Diega Maradonu i nastojanje Lionela Messija da reprezentativnu karijeru okonča drugim naslovom svjetskog prvaka.

Momčad i stručni stožer nastojali su smiriti priče o rivalstvu uoči utakmice u srijedu. Izbornik Lionel Scaloni izjavio da će u Atlanti, kada se dvije momčadi susretnu, u igri biti isključivo nogomet.

Njemu se u ponedjeljak pridružio i engleski vratar Jordan Pickford rekavši da je polufinale "samo nogometna utakmica".

"Riječ je o dvjema ponosnim nacijama. Nogomet će reći svoje", rekao je novinarima.

Argentina i Engleska imaju jedno od najpoznatijih rivalstava u međunarodnom nogometu, obilježeno s nekoliko istaknutih susreta na svjetskim prvenstvima, uključujući četvrtfinale 1986. godine u kojemu je Maradona postigao slavni pogodak 'Božjom rukom'.

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Ključne riječi
SP 2026. Engleska Argentina

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