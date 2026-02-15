Naši Portali
PROMJENE NA SNAZI OD 1. VELJAČE

HZZO otkrio koliko je Hrvata otkazalo dopunsko osiguranje zbog poskupljenja

Prema najavi Vlade dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a poskupljuje sa 70 na 89 kuna
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.02.2026.
u 09:43

U HZZO-u objašnjavaju da se, prema općim uvjetima, ugovor o dopunskom osiguranju može otkazati pisanim putem, uz otkazni rok od tri mjeseca.

Nova, viša cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, koja sada umjesto 9,29 eura iznosi 15 eura mjesečno, na snazi je od 1. veljače. To znači da godišnji trošak raste sa 111,49 na 180 eura. Ovo poskupljenje, prvo nakon 12 godina, mnoge je građane stavilo pred odluku hoće li prihvatiti višu cijenu ili raskinuti policu. N1 je provjerio u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) koliko je osiguranika to dosad učinilo.

Iz HZZO-a su poručili kako njihovi preliminarni podaci pokazuju da je dio osiguranika otkazao policu, ali da se ne radi o značajnijem broju.  "Najveći broj naših građana ipak je prepoznao važnost ovakvog jedinstvenog oblika solidarnog dopunskog zdravstvenog osiguranja kakvo provodi HZZO i na ovaj način pokazali su svoju solidarnost i razumijevanje te su ostali osigurani kod HZZO-a i nadalje. Iz navedenog zaključujemo da osiguranici razumiju nužnost ove promjene koja će svima omogućiti dostupnu zdravstvenu zaštitu i nadalje", stoji u odgovoru HZZO-a.

U HZZO-u objašnjavaju da se, prema općim uvjetima, ugovor o dopunskom osiguranju može otkazati pisanim putem, uz otkazni rok od tri mjeseca. Za vrijeme otkaznog roka osiguranik je dužan plaćati premiju, ali i zadržava sva prava iz police. Pritom treba obratiti pozornost na važnu stavku u općim uvjetima. Naime, ako su troškovi zdravstvene zaštite korišteni do dana raskida veći od iznosa premije uplaćene u tom razdoblju, ugovaratelj je dužan HZZO-u platiti tu razliku. Ta se obveza, pojašnjavaju, ne primjenjuje jedino u slučaju "kada je osigurateljno razdoblje trajalo godinu dana".
BE
bezobrazna
10:13 15.02.2026.

a tko je solidaran sa mnom što moram sve pretrage radit privatno jer je sustav zdravstva takav da mogu umrijet dok dočekam

