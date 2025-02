Procurio tajni plan: Niko Kovač mogao bi biti neugodno iznenađen, evo što mu spremaju

Čak i pod novim trenerom, bivšim hrvatskim izbornikom Nikom Kovačem, minimalni cilj dortmundske Borussije ostaje isti: kvalifikacija za Ligu prvaka. Međutim, trenutno malo toga upućuje na ostvarenje tog cilja. Momčad se nakon 21 odigranog kola nalazi na jedanaestom mjestu, a zaostatak za četvrtim mjestom, koje vodi u Ligu prvaka, iznosi sedam bodova. Ako se situacija ne popravi do kraja sezone, posljedice će biti osjetne. Prema informacijama kojima raspolaže njemački Bild, klub planira prodati barem jednu od svojih zvijezda kako bi nadoknadio financijske gubitke i sam bio aktivan na tržištu transfera.

Imena igrača koji dolaze u obzir su poznata. Brzonogi krilni napadač Karim Adeyemi nedavno je promijenio menadžersku agenciju i sada ga zastupa "Roof". To je često znak da igrač sam želi promjenu sredine. Ove zime za njega se raspitivao Napoli. Iako nije bilo konkretne ponude, u Dortmundu su doznali za izmijenjeni iznos koji je talijanski prvoligaš bio spreman platiti: 40 milijuna eura plus bonusi – što za BVB nije bilo dovoljno.

Interno, čelnici kluba traže 50 milijuna eura plus bonuse koji bi trebali biti toliko visoki da se približe granici od 60 milijuna. Da bi se to postiglo, Adeyemi se mora dokazati i češće pokazivati svoj talent. On je najizgledniji kandidat za odlazak iz kluba. Sa sedam golova, mladi engleski reprezentativac drugi je najbolji strijelac BVB-a, iza Serhoua Guirassyja (28).

Drugi na popisu je Jamie Gittens. Za njega su zainteresirani Bayern i Chelsea. Čelnici BVB-a vjeruju da bi na ljeto mogle stići unosne ponude za 20-godišnjaka. Međutim, tko želi Gittensa, morat će posegnuti dublje u džep nego za Adeyemija: spominje se iznos od 80 do 100 milijuna eura...

Tu je još jedno ime kojeg BVB zapravo ne želi prodati, ali mora razmotriti tu mogućnost ako se ne plasira u Ligu prvaka. Riječ je o prodaji vratara Gregora Kobela. Sportski direktor Sebastian Kehl nedavno mu je priopćio da klub želi nastaviti suradnju s njim – i to dugoročno. Dakle, da bi BVB uopće razmišljao o prodaji, Kobel bi sam morao izraziti želju za odlaskom. U tom slučaju, odšteta bi iznosila oko 50 milijuna eura.

Zanimljivo je da gotovo svi igrači u momčadi – izuzev pojedinih koji su potpisali ugovore nešto ranije, poput onog Niklasa Sülea – imaju klauzulu u ugovoru prema kojoj im se plaća smanjuje u slučaju neplasiranja u Ligu prvaka. Smanjenje bi iznosilo do 15 posto. Na taj bi način klub, u slučaju neuspjeha, uštedio oko 15 milijuna eura na troškovima plaća, što je znatan iznos za Bundesligu.