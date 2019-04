Procurili zabrinjavajući detalji iz svlačionice BiH! Što će na ovo reći Prosinečki?

Zanimljiva situacija dogodila sinoć uoči utakmice Intera i Lazija (0:1) u talijanskoj ligi. Kapetani Senad Lulić i Samir Handanović popričali su u tunelu i razgovarali o nastupima za reprezentaciju.

Obojica su se umirovili, a Lulić, bivši reprezentativac BiH, je otkrio nešto na što je izazvalo poprilične reakcije među navijačima zmajeva.

- Kod nas je reprezentacija kao da dođeš malo na odmor. Jedeš kolače, obitelj, pokloni... Onda idu utakmice i tu si mrtav. Tako je bilo kod nas - rekao je Lulić, a vratar Intera mu je odgovorio.

- Kod nas nije bilo tako. Kod nas je bilo ozbiljno - rekao je Handanović.

Lulić je svoju izjavu pojasnio u razgovoru za SportSport.ba.

- Pa to je tako. Nisam je rekao ništa novo, niti nešto što se ne zna. Narod to može shvatiti ili formulirati kako hoće. Pogotovo je to kada je okupljanje u Sarajevu, kada smo na Ilidži... U Zenici je ipak malo drugačije. Mi npr. odradimo trening pa smo slobodni cijeli dan... Rekao sam kolači, onda tu je i obitelj... Umrtvi te to. Narod to može da shvati kako hoće - rekao je Lulić o nastupima za nacionalnu selekciju BiH koju vodi Robert Prosinečki.

