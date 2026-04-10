Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BILO BI ODLIČNO

Superračunalo prognoziralo da će Hrvatska iduće godine imati nešto što nije nikada u povijesti

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.04.2026.
u 21:43

Poznati profil na društvenoj platformi X, Football Meets Data, objavio je predviđanje podskupina grupnih faza u ždrijebu za europska natjecanja u sljedećoj sezoni

Poznati profil na društvenoj platformi X, Football Meets Data, objavio je predviđanje podskupina grupnih faza u ždrijebu za europska natjecanja u sljedećoj sezoni. Tako bi prema predviđanjima te stranice, Dinamo izboriti Ligu prvaka, gdje bi se trebao naći u četvrtom šeširu, ali još je zanimljivija i situacija u Konferencijskoj ligi, gdje bi trebali imati dva predstavnika. 

Tamo bi se barem prema prognozi Football Meets Data, trebala naći Rijeka, koja je ove godine stigla do osmine finala Konferencijske lige, ali i Hajduk. Ako se to predviđanje superračunala koje koristi Football Meets Data uistinu dogodi, Hajduk bi se kvalificirao u Europu po prvi puta nakon dugih 16 godina.

Međutim, još bitnije od toga, Hrvatska bi imala čak tri predstavnika u grupnoj fazi europskih natjecanja što se nikada nije dogodilo u povijesti našeg HNL-a. 
Ključne riječi
HNL Rijeka Hajduk Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!