Superračunalo prognoziralo da će Hrvatska iduće godine imati nešto što nije nikada u povijesti

Poznati profil na društvenoj platformi X, Football Meets Data, objavio je predviđanje podskupina grupnih faza u ždrijebu za europska natjecanja u sljedećoj sezoni. Tako bi prema predviđanjima te stranice, Dinamo izboriti Ligu prvaka, gdje bi se trebao naći u četvrtom šeširu, ali još je zanimljivija i situacija u Konferencijskoj ligi, gdje bi trebali imati dva predstavnika.

Tamo bi se barem prema prognozi Football Meets Data, trebala naći Rijeka, koja je ove godine stigla do osmine finala Konferencijske lige, ali i Hajduk. Ako se to predviđanje superračunala koje koristi Football Meets Data uistinu dogodi, Hajduk bi se kvalificirao u Europu po prvi puta nakon dugih 16 godina.

Međutim, još bitnije od toga, Hrvatska bi imala čak tri predstavnika u grupnoj fazi europskih natjecanja što se nikada nije dogodilo u povijesti našeg HNL-a.

🚨 2026/27 Conference League - Projected Pots.



🆕 🇩🇰 FC Copenhagen in Pot 1

🆕 🇳🇱 Ajax in Pot 1

🆕 🇪🇸 Getafe in Pot 3

🆕 🇭🇷 Hajduk Split in Pot 5

🆕 🇩🇰 Nordsjælland in Pot 5



