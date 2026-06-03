Fifa na svjetskom prvenstvu ukida jedno pravilo koja je jako nerviralo sve ljubitelje nogometa

Nadolazeće Svjetsko prvenstvo donosi tektonske promjene koje će iz temelja preoblikovati dinamiku nogometne igre. Dok je širenje turnira na 48 momčadi i čak 104 utakmice već samo po sebi povijesni iskorak, prava revolucija dogodit će se na samom travnjaku.

Glavni cilj novih pravila bespoštedna je borba protiv odugovlačenja igre, ponekad I spasonosne taktike koja godinama frustrira navijače i narušava ritam utakmica. Prvi Fifin korak protiv ove anomalije strogo je pravilo od deset sekundi za izmjene igrača. Svaki igrač koji bude izlazio s terena morat će to učiniti unutar zadanog vremenskog okvira. Ako prekorači limit, njegova zamjena morat će pričekati dodatnu minutu prije ulaska u igru, što znači da će momčad koja odugovlači biti privremeno kažnjena igranjem s desetoricom. Ova mjera izravno cilja na namjerna odugovlačenja u završnicama utakmica, a suci će imati jasan mehanizam za sankcioniranje takvog ponašanja, eliminirajući sivu zonu koja je dosad postojala.

Pet sekundi za aut

Uz promjene pri izmjeni igrača, uvode se i vidljiva odbrojavanja za prekide igre kako bi se dodatno ubrzao tempo. Za izvođenje auta i gol-auta igrači će imati na raspolaganju svega pet sekundi. Sudac će podignutom rukom jasno signalizirati početak odbrojavanja, čime se eliminira svaka dvojba i stvara pritisak na izvođača. Nepoštovanje ovog pravila imat će trenutne posljedice: pri izvođenju auta, posjed lopte dodijelit će se protivničkoj momčadi, dok će se u slučaju predugog izvođenja gol-auta dosuđivati korner za suparnika. Cilj je jasan – smanjiti prazan hod i osigurati da lopta što više vremena provede u aktivnoj igri.

Ove mjere nadopunjuju se i postroženim pravilima o medicinskoj pomoći. Igrač koji zatraži i primi liječničku pomoć na terenu morat će ga napustiti i provesti najmanje minutu izvan igre prije povratka, osim u slučajevima težih ozljeda ili prekršaja koji je sankcioniran kartonom.

Disciplinske mjere također su doživjele znatne izmjene, s posebnim naglaskom na komunikaciju sa sucima i nesportsko ponašanje. Svaki drugi igrač koji se upusti u prosvjede ili raspravu riskirat će automatski žuti karton. Ovim se potezom želi smanjiti pritisak na suce i spriječiti grupne prosvjede koji često prekidaju igru.

Proširene ovlasti VAR-a

Uvedena je i stroga kazna za igrače koji tijekom verbalnog sukoba s protivnikom ili sucem pokušaju sakriti što govore prekrivanjem usta rukom, dresom ili na bilo koji drugi način; takvo ponašanje smatrat će se nesportskim i kažnjavat će se izravnim crvenim kartonom. Međunarodni odbor nogometnih asocijacija (IFAB) jasno je dao do znanja da se neće tolerirati bilo kakav oblik nepoštovanja prema sucu ili suparniku, kao ni agresivno ponašanje.

Sustav videoasistencije sucima (VAR) dobiva proširene ovlasti i moći će intervenirati u dvije nove situacije. Prvi put VAR će moći ispraviti očite sudačke pogreške kod dosuđenih udaraca iz kuta, što dosad nije bilo moguće. Druga ključna novost mogućnost je revizije drugog žutog kartona. Ako VAR procijeni da je igrač neopravdano dobio drugi žuti karton, a time i isključenje, moći će pozvati glavnog suca na pregled snimke i potencijalno poništiti odluku.

Ove promjene predstavljaju korak više prema smanjenju ključnih pogrešaka koje mogu odlučiti pobjednika, dajući videotehnologiji još veću ulogu u osiguravanju pravednosti na terenu. Uz postojeće ovlasti vezane za golove, kaznene udarce, izravne crvene kartone i pogrešnu identifikaciju igrača, VAR sada postaje još sveobuhvatniji alat za ispravljanje nepravdi.

Uefa će na Svjetskom prvenstvu 2026. imati 15 glavnih sudaca iz Engleske (2), Francuske (2), Njemačke, Italije, Španjolske, Nizozemske, Norveške, Švicarske, Portugala, Poljske, Rumunjske, Švedske i Slovenije. Hrvatska na SP šalje samo VAR-suca, 49-godišnjeg Riječanina Ivana Bebeka, jednog od 11-orice europskih stručnjaka za VAR.