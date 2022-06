Hrvatski košarkaški as: Prilika da radite s Peteom Radovichem se ne propušta

U uvodu razgovora s bivšim NBA igračem i nekadašnjim reprezentativcem Damjanom Rudežom našalili smo se kazavši da se njegova vruća šuterska ruka još se nije ni potpuno ohladila, a da je već postao direktor. Ali ne sportski direktor nekog košarkaškog kluba, što je nerijetka praksa na ovim prostorima kada su u pitanju bivši sportaši, nego direktor sadržaja prvog izdanja Sunset Sports Media Festivala koji će se u petak i subotu održati u Zadru.

Dva MVP-a Super Bowla

A riječ je o spoju globalne sportske i medijske industrije s niz svjetski poznatih predavača iz reda sportskih legendi, menadžera, marketinških stručnjaka, novinara...

– Moje osnovno zaduženje je komunikacija sa svim gostima koji dolaze s raznih strana svijeta i slaganje programa u suradnji s glavnim organizatorima Tomom Ricovom i Borisom Kovačekom te s kreativnim direktorom CBS Sportsa Peteom Radovichem.

A bez spomenutog Amerikanca hrvatskih korijena ovaj skup zacijelo ne bi imao takve goste kakvi su legendarni danski nogometni vratar Peter Schmeichel ili pak bivše velike zvijezde američkog nogometa Julian Edelman i Ray Lewis.

– Raditi s Peteom fantastično je iskustvo koje nisam htio propustiti. A riječ je o jednom od najuglednijih američkih sportskih producenata, čovjeku koji producira prijenose Super Bowla, odnosno nogometne Lige prvaka.

Na premijeri konferencije čiji pokretači imaju ambiciju da to bude tradicionalno događanje ovaj put stižu dvojica MVP-a Super Bowla. Hoće li sadržaj nekih budućih Sunset Festivala činiti i NBA košarkaši?

– U cilju je da festival postane jedan od najvećih u niši sportskih medija. Kada ga postavimo na noge, uvjeren sam da ćemo dovoditi još i veća imena, istinsku kremu sportsko-medijske scene. Zbog poznatih problema s pandemijom COVID-19 za ovaj nismo imali vremena koliko bismo željeli, no imali smo veliku pomoć od Grada Zadra i lokalne turističke zajednice. Plan je da ovogodišnje goste odvedemo i na izlet na Hvar i Kornate, da prošire vijesti o hrvatskoj turističkoj privlačnosti kao i o ekskluzivnosti događanja koje organiziramo. Okrenuti smo svijetu pa će svi paneli biti na engleskom.

S obzirom na to da je živio tri godine u tom svijetu, igrajući za tri različita NBA kluba (Indiana, Minnesota, Orlando), pitali smo ga tko su u SAD-u popularniji sportaši, NBA-jevci ili NFL-ovci.

– Kada su u pitanju pojedinci, ako izuzmemo NFL veličine poput Toma Bradyja ili Aarona Rogersa, NBA ima više zvijezda jer im publika vidi lice pa se lakše identificira s njima. No, kada je u pitanju popularnost sporta, tu je američki nogomet daleko ispred svih ostalih ekipnih sportova. Realnost je takva da je od 60 najgledanijih sportskih programa u prošloj godini njih 55 bilo vezano za NFL ili sveučilišni nogomet. To vam najbolje govori kakva je tu u pitanju predanost američke sportske publike.

Od predavanja posebno atraktivnim se čine "Snaga priče" Petea Radovicha, "Sportaši kao vlasnici svog brenda" Juliana Edelmana i "Sportska produkcija u Novom svijetu" Stephena Espinoze.

– Jedno od zanimljivijih predavanja bit će "Marketing u sportu" u kojem će nastupiti Ray Lewis sa Sashom Savichem, izvršnim direktorom velike agencije MediaCom. Imat ćemo dosta ljudi koji su krema u svom poslu na svjetskoj razini, a nisu nam toliko poznati. Programski smo napravili eklektičan miks vezan za sport i sportsku produkciju, a udarni panel bit će onaj u kojem će sudjelovati Julian Edelman, Ray Lewis, Peter Schmeichel i Pete Radovich.

A oni će na panelu "Football vs. football" raspravljati o tome hoće li klasični nogomet, najpopularniji sport u ostatku svijeta, ikad u Americi moći konkurirati američkom nogometu?

– Još je dug put da se klasični nogomet etablira kao jedan od najpopularnijih sportova, no uz sve veći broj publike na stadionima ja mogu vidjeti da će se i to jednog dana dogoditi. Odličnom strategijom Major Soccer League u koju su dolazile zvijezde poput Ibrahimovića, Kake, Beckhama, sport se znatno popularizirao. Možda je to nekima izgledalo kako dotične zvijezde uzimaju zadnje velike novce, no to je bila izgradnja temelja za nogomet koji je sve popularniji ne samo u očima latinopublike nego i među ostalim Amerikancima kojima je uvijek zanimljivo vidjeti nešto novo.

Svoju igračku karijeru Damjan je završio napunivši 35 godina, a objavio je to nešto kasnije. Koliko je to bila teška odluka?

– Tjelesno sam se ja osjećao dobro, mogao sam još koju sezonu igrati, no odlučio sam da je vrijeme da se usredotočim na neke druge stvari u životu. Osjetio sam da više nisam predan treningu koliko bih trebao biti, a to bi onda bilo neodgovorno prema klubu i suigračima koji gledaju u mene kao veterana koji bi trebao biti uzor. Kada sam prošle jeseni vidio snimke s nekih pakleno teških priprema, pomirio sam se s činjenicom da se više ne mogu zamisliti da to radim.

Karijeru završio kod brata

A karijeru, koju je započeo u Zrinjevcu, a nastavio u Oostendeu, Splitu, Olimpiji, Cedeviti, Ciboni, Zaragozi te u NBA ligi i Španjolskoj (Valencia, Murcia), završio je u Nizozemskoj, igrajući za momčad koju je vodio sedam godina mu stariji brat Ivan.

– Bilo je to zanimljivo iskustvo, ali i dosta stresno jer, kada stvari ne idu dobro, imate osjećaj dodatne odgovornosti. No drago mi je da smo Ivan i ja prošli kroz to i da sam zaokružio svoju priču igrajući za brata zbog kojeg sam i počeo igrati košarku. A on je bio jako talentiran košarkaš kojeg su zaustavile ozljede pa je već sa 27 godina bio jedan od najmlađih prvih trenera u Europi.

Po okončanju karijere upisao je dva studija.

– Prva ideja bila je da si želim okupirati dan, da izbjegnem situacije da sjedim doma i ne znam što ću sa sobom. I zato sam upisao Višu trenersku na KIF-u te studij menadžmenta u Milanu na Sveučilištu Bocconi.

