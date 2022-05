U Zadar dolaze neke od najvećih zvijezda u svijetu sporta: Otkrit će tajnu uspjeha

Jedan od najljepših gradova na Mediteranu od 9. do 11. lipnja bit će domaćin SUNSET Sports Media Festivala, projekta koji će postaviti nove standarde u organizaciji sportskih poslovnih događanja. Riječ je o spoju globalne sportske i medijske industrije koji okuplja najveće profesionalce u svijetu sporta.

U programu sudjeluju svjetske zvijezde, pa ćemo imati jedinstvenu priliku slušati predavanja vrhunskih sportskih profesionalaca te marketinških i medijskih stručnjaka, a teme su vrlo zanimljive i aktualne.

Predavanja počinju u petak 10. lipnja. Na prvom nas očekuje predavanje "The Future of Serie A", na kojem ćemo doznati kako se jedna od najprestižnijih svjetskih nogometnih organizacija iz svojih najmračnijih trenutaka uspjela izvući neokrznuta, i kako planira rasti u godinama koje dolaze. O tajni ostanka na samom vrhu svjetske sportske piramide, i njihovim budućim planovima, govorit će ljudi s bogatim iskustvom – talijanska novinarska senzacija Dilette Leotte, direktor marketinga i komunikacija Serie A Michele Ciccarese, i izvršna potpredsjednica sadržaja DAZN-a za Europu Ughette Ercolano. Predavanje će moderirati Cindy Marina, novinarka CBS-a.

Na predavanju koje će uslijediti u 12.45, "Women in Sports", četiri poznate dame govorit će o tome kako je to biti uspješna žena u sportskom ekosustavu i koje se prepreke moraju savladati na putu do vrha. I na ovom predavanju imat ćemo priliku slušati o iskustvu Dilette Leotte, ali i Mirne Zidarić, poznate sportske novinarke i urednice na HRT-u, Amande Guerre, američke novinarke nagrađene Emmyjem, i Zdenke Zrilić, vlasnice tvrtke Sport Event, organizatora Zadar Basketball Tournamenta, jednog od najjačih i najatraktivnijih turnira u Europi. Sve one, uz moderiranje Kate Abdo, novinarke CBS-a, pokušat će u ovom razgovoru odgovoriti na glavno pitanje: hoće li ikada postojati istinska rodna ravnopravnost u svijetu sportskih medija?

Kada su u pitanju navijači diljem svijeta, ništa ne izaziva tako intenzivnu identifikaciju kao sport. Bilo da je riječ o njihovom omiljenom timu ili nekoj od sportskih superzvijezda koje idoliziraju, razina navijačke strasti i uključenosti nevjerojatno je visoka. S obzirom na to da su sportski marketing i svjetski mediji toliko isprepleteni i međusobno ovisni, na predavanju "Marketing in Sports", koje počinje u 13.45, pokušat ćemo saznati na koji način odgovorno iskoristiti popularnost sporta na svačije zadovoljstvo. O ovoj i mnogim drugim temama više ćemo čuti od velikog sastava priznatih međunarodnih stručnjaka: Raya Lewisa, igrača koji se smatra jednim od najvećih linebackera u povijesti NFL-a, Sashe Savica, glavnog izvršnog direktora u MediaCom Worldwide Inc., i iskusne marketinške stručnjakinje Alexe Vojvodic. Predavanje će moderirati Cindy Marina.

"The Power of Story", predavanje Pete Radovicha, dobitnika 40 nagrada Emmy i kreativnog direktora CBS Sporta, odvodi nas na čudesno putovanje na kojem će nam razotkriti što se nalazi u samoj srži najvećih sportskih priča, i objasniti nam njihove inspirirajuće moći. Predavanje počinje u 15.30, a moderira Kate Abdo.

Posljednje predavanje u petak, "Athletes Owning Their Brands - The Edelman Way", započet će u 16.30. Govorit će se o tome što je jednom sportašu potrebno da bi izgradio uspješan i održiv brand u doba kada sportske zvijezde posjeduju više moći i utjecaja nego ikada prije. Julian Edelman, MVP Super Bowla i jedno od najprepoznatljivijih lica NFL-a, svojim će riječima opisati kako je zajedno s najbližim timom stručnjaka revolucionirao način na koji zvijezde navigiraju svijetom sportskih medija. Pridružit će mu se i Assaf Swissa i Samuel Biggers, suosnivači i kreativni direktori Superdigital LLC-a, bostonske marketinške tvrtke najpoznatije po tome što je Juliana Edelmana promovirala u globalnu online zvijezdu, baš kao i što je to bio u dresu Patriotsa. Moderatorica je ovog puta Amanda Guerra, novinarka CBS-a.

Subota započinje u 12.45. predavanjem "Started from the Bottom, Now We’re Here". Digitalno doba zauvijek je promijenilo način na koji obožavatelji konzumiraju sportske sadržaje, a YouTube i društvene mreže omogućile su platformu novoj generaciji stvaratelja sadržaja da dobiju svojih pet minuta slave. O svojim netipičnim putevima koji su ih vodili do uspjeha na sportskoj medijskoj sceni, uz moderiranje Cindy Marine, govorit će nam Marco Messina, osnivač IFTV-a i sportski analitičar CBS Sportsa, Debola Adebanjo s BBC Afrike, te Ivona Hemen, koju gledatelji, osim kao reporterku u emisiji RTL Sport, mogu gledati i u voditeljskoj ulozi Podcast Inkubatora.

Na predavanju "Sports Production in the New World" u 13.45 imamo priliku iz prve ruke čuti "tajnu uspjeha" Stephena Espinoze, čovjeka koji stoji iza uspjeha dva povijesna spektakla znanih kao "Mayweather - Pacquiao" i "Mayweather - McGregor". Goruće teme poput NFT-a i glavnih izazova klađenja u sportu pogledat ćemo očima Barneyja Francisa – čovjeka koji je doveo Sky Sports do samog vrha svjetskih medija, a trenutačno potpredsjednika i šefa produkcije koji uvodi IMG u novo doba. Predavanje moderira Amanda Guerra.

U 16.30 Daniel Wood, inovator i suosnivač brzorastuće sportske senzacije World Freestyle Football Association, održat će predavanje o disrupciji u sportskim medijima koju njegova federacija trenutačno primjenjuje, a čiji je cilj promoviranje najkreativnijih elemenata nogometne igre te implementiranje pravih sportskih vrijednosti u lokalne zajednice diljem svijeta. U razgovoru s Amandom Guerrom Daniel će nam, između ostalog, objasniti kako vidi budućnost Freestyle Footballa na Olimpijskim igrama, a njihov razgovor uživo će popratiti uzbudljiva demonstracija samoga Freestylea u režiji nekih od najboljih europskih natjecatelja.

Na posljednjem predavanju ovogodišnjeg SSMF-a, u subotu u 17 sati očekuje nas pravo "zvjezdano predavanje": naime još od davnog početka nogomet je dominirao sportskim svijetom, ali usprkos globalnoj popularnosti postoji nepokoreni teritorij u kojem nije uspio preuzeti primat – Sjedinjene Američke Države. Što se točno skriva iza moćne mašinerije zvane NFL i koji su ključni detalji koji čine razliku dok se ova dva suprotstavljena svijeta bore za pozornost gledatelja na stadionima i pred malim ekranima doznat ćemo na predavanju "Football vs. Football", a tko je bolji za razgovor o toj temi od MVP-a Super Bowla, Juliana Edelmana, i Raya Lewisa s jedne strane, te europske nogometne ikone Petera Schmeichela s druge. Pete Radovich, višestruki producent Super Bowla i kreativni direktor CBS Sportsa, pridružuje nam se kao poseban gost na ovom interkontinentalnom panelu koji će moderirati nagrađivana CBS-ova voditeljica Kate Abdo.

Večernji list je ponosni medijski pokrovitelj ovog događaja, a za više detalja o ulaznicama, programu i akterima kliknite OVDJE.