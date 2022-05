VIDEO U Zadar dolazi Diletta Leotta – jedna od najpoznatijih novinarki na svijetu

Inspirativna predavanja, edukativni paneli i sjajna atmosfera obilježit će prvo izdanje Sunset Sports Media Festivala na kojima će pozvane gošće Giulia Diletta Leotta, Debola Adebanjo, Ughetta Ercolano, Alexa Vojvodic, Mirna Zidarić, Ivona Hemen, Zdenka Zrilić i Amanda Guerra još jednom dokazati kako svojim znanjem mogu ravnopravno stajati “rame uz rame” svojim muškim kolegama, sportskim stručnjacima.

Ughetta Ercolano, potpredsjednica Content Southern Europe DAZN-a, globalne pretplatničke usluge za streaming videozapise sa sportskom pretplatom, koji od prošle godine prvi put u povijesti prenosi sve utakmice Serie A, održat će predavanje na temu "Future of Serie A". Kako se jedna od najprestižnijih svjetskih nogometnih organizacija uspjela izvući neokrznuta iz svojih najmračnijih trenutaka, i kako planiraju razvijati svoj daljnji rast u godinama koje dolaze, uz Ughettu, ispričat će nam i Giulia Diletta Leotta, sportska novinarka koja od 2018. upravo za DAZN komentira prijenose Serie A, a ranije je prezentirala utakmice Serie B na talijanskom Sky Sportu uz Gianlucu Di Marzia i Lucu Marchegianija. Svojom posvećenošću reporterskom životu, koji je usko vezan za njenu drugu ljubav – sport, Diletta inspirira mnoge žene, ali i ljude u svojoj okolini, pa je često možemo vidjeti kako profesionalno, ali i vatreno izvještava s nogometnog terena. A kako je to biti uspješna žena u sportskom ekosustavu i koje su to prepreke koje se moraju savladati na putu do vrha, doznat ćemo na predavanju "Women in sports".

– Uzbuđena sam što ću sudjelovati na ovom panelu i podijeliti svoja iskustva. Vidimo se uskoro – rekla je Leotta.

Mirna Zidarić, poznata sportska novinarka i urednica na HRT-u, u Sportskom programu HTV-a radi od 1994., a od 2002. uređuje i vodi sportske vijesti u Dnevniku HTV-a. Izvještavala je s Olimpijskih igara u Ateni, Pekingu i Londonu, uređivala i vodila studijske emisije o Olimpijskim igrama u Torinu i Vancouveru, svjetska i europska košarkaška prvenstva, i gotovo da nema važnijeg sportskog događaja, a da nije bio popraćen od najpoznatije hrvatske sportske novinarke. Mirna će se svojim kolegicama pridružiti i svoje bogato profesionalno iskustvo podijeliti s prisutnima na predavanju "Women in sports", kao i Amanda Guerra američka novinarka nagrađena Emmyjem koja je rođena i odrasla u Richardsonu u Teksasu, a trenutačno radi kao in-game host za vikend seriju Texas Rangers Baseball Cluba i Zdenka Zrilić, vlasnica tvrtke Sport Event, organizatora Zadar Dogus Basketball Tournamenta, jednog od najjačih i najatraktivnijih turnira u Europi, također će prepričati svoja profesionalna i osobna iskustva na temu zastupljenosti žena u sportu.

Na navedenom predavanju "Women in sports" sudjelovat će i Debola Adebanjo, novinarka s desetogodišnjim iskustvom na više medijskih platformi. Trenutačno radi za BBC, gdje pokriva sport u Africi, a na svjetlo dana iznosi zanimljive priče poznatih sportaša, od kojih su neke tijekom godina bile priznate za međunarodne sportske nagrade. Debolah će svoja znanja i iskustva podijeliti i na predavanjima: "Politics in Sport - It's Complicated" i "Started From the Bottom, Now We're Here."

Sama Debola, uoči sudjelovanja na SSMF-u rekla nam je: – Prikladno je da zemlja prepuna sportskih talenata i puno povijesti bude dom jednog od najvećih festivala sportskih medija na svijetu. Veselim se što ću biti u društvu briljantnih profesionalaca iz cijelog svijeta i voditi sjajne razgovore o ovom našem sportskom svijetu koji se neprestano razvija.

Deboli će se na predavanju "Started From the Bottom, Now We're Here" pridružiti Ivona Hemen, hrvatska sportska novinarka i voditeljica na RTL televiziji. Ivonu gledatelji emisije RTL Sport, osim kao reporterku, mogu gledati i u voditeljskoj ulozi, ali i kao voditeljicu Podcast Inkubatora, na kojem strastveno razgovara o aktualnim sportskim temama.

Alexa Vojvodić, iskusna marketinška stručnjakinja sa strašću za pričanjem priča i rješavanjem problema potrošača, trenutačno zaposlena u Nikeu, odrasla je u New Yorku, a roditelji, inače hrvatskog porijekla usadili su joj strast prema sportu koje će nam približiti na predavanju "Marketing in sports".

– Zadar ima posebno mjesto u mom srcu, jer je to rodni grad oba moja roditelja. Uzbuđena sam i počašćena prisustvovati Sunset Sports Media Festivalu i iz prve ruke vidjeti kako sportska kultura u Hrvatskoj raste i razvija se – rekla nam je Alexa.

