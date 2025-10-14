Preokret u susjedstvu: Novi kandidat zamijenio Paunovića kao favorit za klupu 'Orlova'

Srpska nogometna reprezentacija prolazi nove turbulencije. Nakon poraza od Albanije kojim su ostali s minimalnim šansama za prolaz u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026., izbornik Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku. 'Orlove' će tako večeras protiv Andore voditi Zoran Bata Mirković, a savez se baca u potragu za novim izbornikom.

Favorit je prvotno bio Veljko Paunović koji je nedavno dobio otkaz u španjolskom Oviedu, a koji je na početku karijere vodio mlade uzraste srpske reprezentacije i 2015. bio prvak svijeta s U-20 selekcijom. Ipak, čini se kako je novi kandidat postao aktualni trener Crvene Zvezde Vladan Milojević kojeg mnogi vide kao boljeg kandidata.

Kao budućeg izbornika vidi ga legendarni Boško Đurovski, a i bivši igrač Zvezde Dragiša Binić rekao je na gostovanju na UNA TV-u što misli o tome: "Na osnovu cijele situacije, mislim da je Milojević najbliži da bude izbornik. Smatram da će ostati u Zvezdi do Nove godine, jer mu ugovor ističe tada, a onda će preuzeti reprezentaciju" - rekao je Binić.

55-godišnji Milojević na klupi Zvezde sjedi po drugi puta. Vodio je momčad i od 2017. do 2019. te osvojio dva naslova prvaka Srbije, a isti uspjeh ostvario je i u drugom mandatu koji je započeo u prosincu 2023. Ima i tri naslova u srpskom kupu, dva sa Zvezdom i jedan s Čukaričkim iz 2015. U ovom mandatu na klupi Zvezde momčad je vodio u 90 utakmica i ostvario čak 71 pobjedu, devet remija i deset poraza.