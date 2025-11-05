Naši Portali
TUŽNE VIJESTI

Preminuo legendarni jugoslavenski nogometaš koji je ostavio neizbrisiv trag na ovim prostorima

Pixabay
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.11.2025.
u 16:45

U svlačionicu Crvene zvezde stigao je kao dio generacije u kojoj su među vratnicama glavni bili Aleksandar Stojanović i Živan Ljukovčan, pa je najčešće bio pouzdana zamjena. U dresu crveno-bijelih branio je na tridesetak utakmica između 1980. i 1982. godine.

Tužne vijesti došle su iz susjedne Srbije, gdje je u 72. godini života preminuo je Dragan Simeunović, bivši vratar Crvene zvezde. Simeunović je tijekom bogate karijere branio boje brojnih klubova i ostavio dubok trag u jugoslavenskom nogometu. Karijeru je započeo u rodnoj Slogi iz Kraljeva, nakon čega je branio za Trepču, Vardar, OFK Beograd, ciparski Apolon iz Kalamarije, Budućnost, grčki Olympiakos iz Volosa te Radnički iz Beograda u kojem se umirovio.

Tijekom tog perioda osvojio je dvije titule prvaka Jugoslavije te Kup Jugoslavije, čime je doprinio jednom od uspješnijih razdoblja u povijesti beogradskih crveno-bijelih. Prvi i jedini nastup za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 30. ožujka 1980. godine u prijateljskoj utakmici protiv Rumunjske u Beogradu.

Crvena zvezda nogomet Srbija Jugoslavija

Komentara 2

RA
Rafael945
17:21 05.11.2025.

Daj prestanite vrijeđati zdrav razum nas Hrvata. Selite u srbiju i tamo srbujte. I da ne zaboravim, za ovo i ovakav narativ hrvatskih medija kriv je plenković. Sramota.

Avatar Tvrdi
Tvrdi
17:22 05.11.2025.

Nema perspektive sjećanje na vrijeme obilježeno totalitarnim režimima. Krenimo se budućnosti. Budućnosti bez lopovluka. Ili idimo u Irsku ☘️.

