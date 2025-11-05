Preminuo legendarni jugoslavenski nogometaš koji je ostavio neizbrisiv trag na ovim prostorima

Tužne vijesti došle su iz susjedne Srbije, gdje je u 72. godini života preminuo je Dragan Simeunović, bivši vratar Crvene zvezde. Simeunović je tijekom bogate karijere branio boje brojnih klubova i ostavio dubok trag u jugoslavenskom nogometu. Karijeru je započeo u rodnoj Slogi iz Kraljeva, nakon čega je branio za Trepču, Vardar, OFK Beograd, ciparski Apolon iz Kalamarije, Budućnost, grčki Olympiakos iz Volosa te Radnički iz Beograda u kojem se umirovio.

U svlačionicu Crvene zvezde stigao je kao dio generacije u kojoj su među vratnicama glavni bili Aleksandar Stojanović i Živan Ljukovčan, pa je najčešće bio pouzdana zamjena. U dresu crveno-bijelih branio je na tridesetak utakmica između 1980. i 1982. godine.

Tijekom tog perioda osvojio je dvije titule prvaka Jugoslavije te Kup Jugoslavije, čime je doprinio jednom od uspješnijih razdoblja u povijesti beogradskih crveno-bijelih. Prvi i jedini nastup za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 30. ožujka 1980. godine u prijateljskoj utakmici protiv Rumunjske u Beogradu.