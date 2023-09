Preminuo je bivši NBA košarkaš (42): 'Bio je najbolji igrač s kojim sam radio'

DRAMA U FINALU

Srbija ostala bez naslova svjetskog prvaka, Njemačka senzacionalno osvojila zlato

Obje momčadi nadmašile su očekivanja svojih navijača i došle do finala, bez da su im se davale velike šanse za zlato pored SAD-a i Kanade. No, Njemačka je napravila senzaciju i prvi put došla do svjetskog zlata.