Bivša košarkašica o ulozi majke: 'Malo je izazovno ali dobro'

Bivša košarkašica Antonija Mišura Sandrić sada je prvenstveno u ulozi majke dvoje djece, kćeri Tare i sina Noela, o čemu je pričala i u InMagazinu.

- Uvijek sam govorila i prije, sjećam se jednog intervjua – rodit ću kćer i sina. I tako je i bilo. Praktički sve imamo i kad vidiš danas čega sve ima, samo ti mogu reći – hvala ti Bože. Imam dvoje žive i zdrave djece, zdrav brak i svi su mi moji bliski živi i zdravi i to je sve što mi je potrebno - zaključila je te istaknula da je najviše ponosna na to što je mama, a razlika između njezine djece je samo dvije godine.

- Bila sam brza u sportu takva sam i privatno. Onda kad rješavamo idemo to riješiti odjednom. Pa onda kasnije i mi s njima možemo uživati. I da se oni zajedno mogu odgajati. Malo je izazovno ali dobro. Osjećaj i emocije su se promijenile za 360. Prije možda nešto što nisam doživljavala, za djecu, sad je to neopisivo. Svaka neka i najmanja glupost me dodirne, plačeš na svaku, to je stvarno neopisivo - kaže.

Inače, Mišura se prije pet godina povukla iz profesionalnog igranja košarke, a pozivi da se vrati na teren i danas stižu na njezinu adresu.

- Sad ako ovo moj trener sluša koji me nedavno zvao opet da dođem bit će razočaran, ali ja bi stvarno fizički mogla, nije problem ali oni su mi još mali i kako se kaže - mater je mater. Moram biti uz njih još koju godinu dok ne stasaju. Ali nikad ne reci nikad. Ne moram sutra igrati, na bilo koji način, mogu samo biti dio u klubu i da ih pratim - kaže.

Podsjetimo, Antonija iza sebe ima zavidnu sportsku karijeru, ali uvijek je pohvale dobivala i na račun svojeg izgleda. Titulu najljepše sportašice odnijela je na Mediteranskim igrama u Pescari 2009. te na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.

Dodajmo da je Antonija od 2015. godine u braku s također bivšim košarkašem Markom.

