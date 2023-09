VL na spektakularnoj premijeri filma o Kukoču. Jordan: Toni je moj brat i za njega bih učinio sve

U sarajevskom hotelu Hills održana je spektakularna premijera dokumentarca "Čarobna sedmica" posvećenog Toniju Kukoču, jednom od najvećih europskih košarkaša svih vremena. U velikoj kongresnoj dvorani ovog velebnog zdanja, koja se učas može pretvoriti i u košarkaško igralište, okupilo se oko 2600 ljudi koji su po završetku projekcije glavnog junaka i autora filma pozdravili s ovacijama. Jer, osim originalnih kadrova i ekskluzivnih izjava onih koji su Kukoča pratili kroz karijeru, film je izazivao jake emocije pa tako i smijeh i suze.

Ako se pitate zašto je svjetska premijera bila u Sarajevu odgovor je zbog toga što je film autorski potpisao poznati sarajevski novinar Sabahudin Topalbećirević (58). A popularnom Bahi to je već četvrta životna priča posvećena nekoj popularnoj osobi iz svijeta sporta s prostora bivše SFRJ i kada je Kukoč vidio njegove uratke o Draganu Džajiću, Ivici Osimu i Miroslavu Ćiri Blaževiću nije mu ništa preostalo nego pristati na realizaciju ideje.

13.09.2023., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - U Sarajevu je veceras u okviru Internacionalnog sportskog simpozija Simposar odrzana premijera filma “Magicna sedmica” o Toniju Kukocu. Toni Kukoc je prisutvovao premijeri filma ciji je autor Sabahudin Baho Topalbecirevic. U filmu 26 sugovornika govori o Kukocu i njegovoj karijeti, a jedan od njih je i Michael Jordan. Photo: Armin Durgut/PIXSELL Foto: Armin Durgut/PIXSELL

A upravo je Toni bio ključni igrač u animiranju Michaela Jordana da bude jedan od Bahinih sugovornika. A najveći od najvećih je u filmu za Kukoča kazao:

- Vidio sam ja na treninzima da Toni može zabiti težak koš u važnim trenucima no njegov problem je bio što sam u Bullsima obično ja uzimao te šuteve.

Inače, na dan premijere Kukoč je zajedno s novinarima i nekim uzvanicima obišao Igman. A ondje je još jednom svladao onih 250 stuba uz koje su on i njegovi reprezentativni suigrači morali trčati prije 36 godina po zapovijedi njihova tadašnjeg izbornika Svetislava Pešića na čelu s kojim će Kukoč, Rađa, Divac, Paspalj i ostali u talijanskom Bormiju postati svjetskim juniorskim prvacima.

Svjetsku premijeru filma "Čarobna sedmica" (Magic Seven) iz prvih redova pratili su treneri s kojima je osvajao naslov prvaka Europe (Božo Maljković, Željko Pavličević) ali i brojni nogometni uzvanici poput Zlatka Dalića, Stipe Pletikose, Marijana Kustića, Ivana Gudelja, Ivice Šurjaka...

Dvojica posljednje spomenutih (Šurjak, Gudelj) dobili su nagradu za životno djelo od Simposara, sportskog simpozija koji se održava već 12. put, a njima se pridružio i Sead Sušić, brat jednog od najvećih BiH nogometaša Safeta Sušića.

Nagradu za životno djelo dobio je još jedan nogometaš, legenda makedonskog nogometa Kočo Dimitrovski, čovjek koji je za Vardar odigrao 845 utakmica što je i rekord prvenstva bivše SFRJ.

Na pozornicu, s istim razlogom su izašla i dva velika boksača asa, svjetski doprvak u teškoj kategoriji Dragan Vujković i brončani olimpijac Mirko Puzović.

No, sportaš koji je od svih spomenutih osvojio najviše trofeja, i zasluženo primio nagradu za životno djelo, je vaterpolist Igor Milanović. A on je dvostruki olimpijski i dvostruki svjetski prvak.

Na koncu su nagrade za životno djelo dobili i košarkaški treneri Božidar Maljković, Željko Pavličević i Rusmir Halilović te negdašnji košarkaš Bosne Mario Primorac.

Posebno priznanje dobili su Hrvatski nogometni savez, kao najuspješniji nacionalni savez u regiji pa tako i njegov predsjednik Marijan Kustić te izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, inače rođeni Livnjak.

No, među svima njima Toni Kukoč ove je večeri bio daleko najveća zvijezda što je pokazao i broj gledatelja u dvorani (2600) ali i i red kojeg su stvorili znatiželjnici željni Kukočeva potpisa ili zajedničke fotografije.

Uostalom, nije zalud Michael Jordan na kraju filma kazao:

- On je moj prijatelj i brat i ja bih za njega sve učinio.

Nakon projekcije uslijedile su višeminutne ovacije koje su izazvale i suze kod glavnih aktera, ponajprije kod autora filma Sabahudina Topabećirevića.

A Toni je, u svom karakterističnom (nesebičnom) stilu na kraju kazao:

- Ja sebe nikad nisam uzimao za osobu o kojoj bi se trbao snimati film no Baho me uvjerio da se tu ima što ispričati. Volio bih da je i mo otac bio tu, no više nije s nama, a mama će imati priliku film pogledati na splitskoj premijeri. Vjerujem da će u njemu uživati i moja djeca.