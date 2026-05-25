NAZADOVAO I ČILIĆ

Dino Prižmić unatoč pobjedi na Roland Garrosu pao na ATP ljestvici

Dino Prižmić bez polufinala na ATP Next Gen turniru
Hina
25.05.2026.
u 15:00

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je jedno mjesto, na 46. poziciju, na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak.

Pad od jednog mjesta ubilježio je i Dino Prižmić koji je sada 72. tenisač svijeta, dok je Borna Gojo pao 12 mjesta i sada zauzima 184. poziciju. Luka Mikrut se popeo sa 196. na 195, mjesto, a Matej Dodig sa 202. na 201.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugo mjesto zauzima Španjolac Carlos Alcaraz, a treće Nijemac Alexander Zverev.   

ATP ljestvica, 25. svibnja:

1.(1) Jannik Sinner (Ita) 14.750 
2.(2) Carlos Alcaraz (Špa) 11.960
3.(3) Alexander Zverev (Njem) 5.705
4.(4) Novak Đoković (Srb) 4.460
5.(6) Ben Shelton (SAD) 4.070 
6.(5) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4.050 
7.(9) Alex De Minaur (Aus) 3.855 
8.(7) Danil Medvjedev (Rus) 3.760 
9.(8) Taylor Fritz (SAD) 3.720 
10.(10) Alexander Bublik (Kaz) 3.320

46.(45) MARIN ČILIĆ (HRV) 1,010    
72.(71) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 785    
184.(172) BORNA GOJO (HRV) 323    
195.(196) LUKA MIKRUT 301    
201.(202) MATEJ DODIG (HRV) 283    
