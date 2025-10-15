Vrtoglava cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo! Englezi ogorčeni: 'To je suludo...'

„Na putu smo, na putu smo, u New York, na putu smo“, pjevali su engleski navijači dok je pobjeda u Latviji jamčila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Pjesmica prilagođena naslovnoj pjesmi iz westerna Paint Your Wagon (Svi za Eldorado) postala je omiljena među navijačima. Ipak, tisuće tih navijača neće vidjeti turnir u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Sve zahvaljujući vrtoglavoj cijeni ulaznica za Svjetsko prvenstvo.

Prošla su dva tjedna otkako je prva serija ulaznica puštena u prodaju, nakon što se prošlog mjeseca u pretprodaji prijavilo više od 4,5 milijuna ljudi. Do tada se znalo samo da će početne cijene biti između 51 i 5.790 eura te da će biti podložne onome što je poznato kao "dinamičko određivanje cijena".

Zapanjujući rezultati ukazuju na dramatičan porast cijena u odnosu na prošlo Svjetsko prvenstvo. Uzimajući za primjer prvu utakmicu, cijene ulaznica su počinjale od 318 eura, a najskuplje su koštale 1569 eura. To je u usporedbi s 47 eura i 531 euro u Kataru. Cijene za finale sljedećeg ljeta u New Yorku također su počinjale od 1746 eura - više od 10 puta skuplje od najjeftinijih ulaznica prije tri godine - a u prosjeku su iznosile 3393 eura. Predviđalo se da će velika većina početnih cijena koštati stotine eura, a dijagrami rasporeda sjedenja navodno su ukazivali na to da su ulaznice od 51 eura izuzetno rijetke.

Sve je to izazvalo pobunu koju je predvodio tim Free Lions Fans’ Embassy Udruge nogometnih navijača, čiji članovi putuju na velike turnire kako bi navijačima Engleske pružili informacije, pomoć i savjete u zemlji. „Ove cijene su zapanjujuće“, rekli su iz udruge:

- Ako se ispostavi da je najjeftinija ulaznica 1.720 eura za finale, to je nevjerojatan izdatak za utakmicu za koju ne znate hoćete li se kvalificirati.

„Ako navijači uspiju nabaviti ulaznicu četvrte kategorije od prve do posljednje utakmice, to bi vas moglo koštati najmanje 2.735 dolara. To je više nego dvostruko više od cijene Katara. U kombinaciji s putovanjem u Ameriku i smještajem, ovo će biti najskuplje Svjetsko prvenstvo za navijače koji idu na utakmice koje smo ikada vidjeli.“

Direktor udruge Fans Supporters Europe, Ronan Evain, također se izjasnio protiv visokih cijena.

„Fifa postavlja toliko visoke cijene da poruka postaje kristalno jasna: ovo je Svjetsko prvenstvo za zapadnjake srednje klase i sretnu nekolicinu iz ostatka svijeta koji nekako mogu ući u SAD“, rekao je Evain:

- Ovo nije 'učiniti nogomet uistinu globalnim', ovo je privatizacija onoga što je nekoć bio turnir otvoren za sve. Ono što vodstvo Fife, čini se, ne može shvatiti jest da joj trebaju navijači na tribinama. Treba joj život, atmosfera, boje, raznolikost. Ništa od toga ne postoji kada postavljate takve cijene.“