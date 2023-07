Pregovori napreduju: Hajduk postigao usmeni dogovor s Moufijem, no nije jedini klub koji ga želi

Hajduk priprema i treći ulazni transfer ovoga ljeta. Riječ je o desnom beku, Marokancu Fahdu Moufiju . Ovaj 27-godišnjak prvi je izbor bijelih, no usprkos usmenom dogovoru, realizacije još nema. Do sada je igrao u portugalskom Portimonenseu, no na Poljud bi trebao stići kao slobodan igrač.

Međutim, u utrku nije uključen samo Hajduk, već je pitanje njegovog novog doma za iduću sezonu i dalje otvoreno, piše Dalmatinski portal. Hajduk ovoga ljeta neumorno obnavlja momčad, no pitanje je hoće li to biti dovoljno da zaprijeti dugogodišnjoj dominaciji Dinama na hrvatskim travnjacima.

GALERIJA Modrićev nasljednik potpisao za Real: Tursko čudo od djeteta stiže u Madrid za 30 milijuna eura

Navijači se pak nadaju dolasku Ivana Perišića , kojega najavljuju pojedini transfer insajderi, a među njima je najistaknutiji Gianluca Di Marzio. Međutim, Fabrizio Romano govori upravo suprotno te ističe kako nije siguran niti odlazak iz Tottenhama.

VEZANI ČLANCI:

S druge strane, turski mediji ga povezuju s Fenerbahčeom u kojem mu se odlaskom 18-godišnjeg veznjaka Arde Gülera u Real Madrid oslobodila pozicija. Britanski novinari koji prate Londonski klub vjeruju da će ga novi trener Ange Postecoglou htjeti što prije maknuti iz svlačionice, no ističu da će jedino prihvaćanjem ponuda iz Saudijske Arabije moći zadržati svojih 11 milijuna eura godišnje zarade.

VIDEO Livaja kažnjen maksimalnom novčanom kaznom i ne smije igrati protiv Dinama!