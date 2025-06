Predstojnik Plenkovićeva ureda: Svaki dan igram šah radi mentalne higijene

Na prijedlog Ministarstva turizma i sporta, na svojoj 100. sjednici, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je pokroviteljstvo i nad šestim izdanjem Super United Croatia Grand Chess Toura, koji će se u Zagrebu održati od 30. lipnja do 6. srpnja.

A takvo što najavio nam je još prošle godine, netom nakon završetka petog izdanja, Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade, inače veliki šahovski zaljubljenik. Uostalom, koja Vlada ne bi podržala takav spektakl na kojem će se nadmetati peterostruki svjetski prvak i najbolje rangirani šahist svijeta Magnus Carlsen (rejting 2837) i najnoviji, i dosad najmlađi svjetski prvak Gukesh Dommaraju (rejting 2776).

Šestorica od 10 najboljih

Uključujući spomenute, u Zagrebu će se sljedećeg tjedna za šahovskom pločom nadmudrivati čak šestorica od 10 najbolje rangiranih svjetskih igrača kao što su Amerikanac Caruana, Uzbekistanac Abdusattorov, Indijac Praggnanandhaaa i Iranac Firouzja, koji nastupa za Francusku.

Zbog svega što nam predstoji prisjetili smo se našeg razgovora o šahu s čovjekom koji je desna ruka hrvatskog premijera i kojem šah, doduše brzopotezni, predstavlja dio svakodnevne mentalne higijene.

– Nastojim odigrati tri-četiri partije dnevno, i to od 60 sekundi. Odgovara mi ta blic-verzija jer za dulje partije nemam vremena. Posvetiti šahu deset minuta dnevno nije pretjerano, ali je dobro za mentalnu higijenu, za budnost, reflekse. To je dnevna rutina koja je jako korisna.

Poznato je da i sportaši iz drugih sportova rado igraju šah, primjerice najnoviji pobjednik Roland Garrosa Carlos Alcaraz, ali i najbolji nogometaši 21. stoljeća Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.

– Ne stignem igrati šah kada sam mentalno u najboljoj formi, dakle ujutro, već to činim u kasnim satima. Tada mozak nije najagilniji, ali to me jako dobro razbudi, kada mi treba "shot" koji je puno brži od kave.

Kao solidnog poznavatelja šahovskih prilika u svijetu, pitali smo našeg sugovornika da nam prokomentira činjenicu da su nacionalni prvaci nekih zemalja djeca. Primjerice, prvak Egipta imao je lani 10 godina, a prvak Norveške 13. Na simultanki koja se tradicionalno igra na dan otvaranja zagrebačkog Grand Chess Toura, prije dvije godine s velemajstorima je remizirao jedino dječak iz Šibenika od 11 godina, a lani desetogodišnjak iz Pule. Uostalom, i najpopularniji šahist današnjice Carlsen bio je prvak svoje države sa samo 13 godina.

– U tim godinama mozak je jako plastičan. Konekcije u mozgu razvijaju se do 20. godine i nakon toga možete ga nadograđivati znanjem, ali se arhitektura mozga više ne mijenja. Dakle, moždane vijuge plastično se izgrađuju, i to ovisno o poticajima i nadražajima kojima ste izloženi, a igranje šaha u mladim godinama sigurno pridonosi razvoju mozga na drukčiji način, cerebralne sposobnosti drukčije se nadograđuju. Zato je za mlade ljude bolje da što prije počnu igrati šah, to je puno bolja investicija. Naučiti igrati šah s 20 godina i nadati se postizanju velikih rezultata, to nije moguće.

U raznim loptačkim sportovima, zahvaljujući razvoju znanosti, vijek trajanja sportaša sve je dulji, što dokazuju elitni nogometaši Luka Modrić (39) i Cristiano Ronaldo (40) odnosno NBA košarkaš LeBron James (40).

– To vam je kao u matematici. Velika otkrića matematičara događaju se do njihove 30. godine, rijetko kada poslije. Agilnost mozga ima svoja biološka ograničenja, refleksi su bolji u mlađim godinama i to je očito pitanje za neuroznanost.

Šah je svojevrsna bitka ideja

Ono što je pak posebna tema za štovatelje povijesti jest to da je Lijepa Naša jedina zemlja koja na svojem grbu ima šahovnicu.

– Naš grb je pet sa pet kvadratića, a prvi hrvatski grb koji je bio na Cetingradskoj povelji bio je osam sa osam, dakle to je čista šahovska ploča. Zbilo se to kada su hrvatski velikaši odabrali Habsburgovca za svog kralja, 1. siječnja 1527., nakon bitke na Mohačkom polju, kada se taj grb mogao vidjeti na voštanom pečatu Cetingradske povelje, jednog od najvažnijih dokumenata hrvatske državnosti.

A jedna od potvrda hrvatskog ugleda u svijetu svakako je i održavanje turnira elitnog Grand Chess Toura u našem glavnom gradu.

– Zahvaljujući gospodinu Kasparovu, Hrvatska i Zagreb postali su nezaobilazni na šahovskoj karti svijeta i to je ogromna reklama za našu zemlju. Šah je vrlo pametna igra, svojevrsna bitka ideja, i lijepo je vidjeti kada je tih dana cijela međunarodna šahovska zajednica usredotočena na Hrvatsku – zaključio je Frka-Petešić.