Pukštas biciklom upao u šaht, neobičan problem je zadesio Poljud uoči derbija

Derbi Dinama i Hajduka koji bi mogao odlučiti prvaka Hrvatske nogometne lige u sezoni 2024/25. sve je bliže. Pripreme su u punome jeku na Poljudu i Maksimiru, ali u svim spekulacijama o pobjedniku moguće je zaboraviti da su nogometaši koje gledamo samo ljudi koji žive donekle svakidašnje živote. Jedna simpatična priča stiže iz Splita.

Naime, uoči treninga splitskog kluba mladi veznjak Rokas Pukštas, našao se u neobičnoj situaciji. Automobilom je krenuo na trening koji je dogovoren za 10 sati ujutro. Poznat kao nogometaš koji daje svoj maksimum i drži se rasporeda, zapeo je u velikoj gužvi nastaloj zbog sudara pet automobila, pišu 24 sata.

Više njegovih suigrača je bilo u tom prometnom 'krkljancu' i javilo je da će zakasniti, no Pukštas je odlučio da mu to neće stati na put. U automobilu je imao i bicikl pa je odlučio parkirati te na dva kotača krenuti do stadiona. Navodi se kako je nakon dva kilometra prednjim kotačem upao u šaht i pao na pod.

Srećom Pukštas se nije ozlijedio premda je potrgao bicikli. Pošto se zainatio, odlučio je trčati od Lovrinca do stadiona. Na kraju je uspio u svome naumu i stigao je na vrijeme. Dakle situacija je dinamična i živahna među nogometašima uoči velikog okršaja koji je na rasporedu ove subote od 16 sati.