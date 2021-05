Predsjednik UFC-a poigrava se Miočićem kao da je balavac: 'Borit će se... Neće...'

Nakon svih posljednjih izjava Jona Jonesa, čini se kako su Dana White i UFC izgubili strpljenje s možda i najboljim borcem u MMA povijesti, piše Fight Site.

Ono što znamo je da Jones želi nastupati u teškoj kategoriji, no isto tako želi honorar koji pristaje najvećem svih vremena, kako on sam gleda na sebe. Problem je što nitko ne zna o kakvom se tu iznosu radi, osim što se može pretpostaviti kako Jones želi najveći honorar u promociji ili barem ravan onome što zarađuje Conor McGregor.

No, kako ga navesti na povratak u oktogon, gdje je posljednji put nastupio u veljači prošle godine, kad je upisao pobjedu nad Dominickom Reyesom? Očito nikako, odnosno iz izjave koju je Dana White dao u showu Jakea Asmana, čini se da je on od toga odustao.

- Jon Jones je borac pod ugovorom s nama. Pokušali smo raditi s njim i doći do odgovora što je potrebno da bi se on borio u teškoj kategoriji. No, ako se on zapravo ne želi boriti u teškoj kategoriji, to je onda to. Što da mi onda radimo? Ne možemo čovjeka natjerati da se bori. Realno je da Derrick Lewis trenutno prvi izazivač za titulu teške kategorije. I to neovisno o tome želi li se Jon Jones boriti ili ne - rekao je White.

Upitan je nakon toga kako će to djelovati na kategoriju, posebno ako znamo da je Stipe Miočić najavio povratak na tron te želju ponovno se boriti protiv Ngannoua. Dojam je da bi najveći teškaš u UFC povijesti mogao već u svojoj idućoj borbi dobiti priliku napasti prvaka, neovisno o tome bude li to Ngannou ili Lewis. I to sve zbog tog što Jon Jones nema namjeru protiv Miočića do svoje prilike za napad na titulu doći.

- Jon je vrlo jasno otkrio kako nema namjeru boriti se protiv Stipe, tako da tu više ništa nije bitno. Ono što ćemo napraviti jest borba Derricka Lewisa i Francisa, nakon čega će se Stipe boriti protiv pobjednika - rekao je White.

Na nama je nadati se kako je ovo iskreno razmišljanje UFC-ovog predsjednika, a ne provokacija prema Jonesu, kao što je vjerojatno bila prethodna izjava da bi se on mogao prvobitno u teškoj kategoriji boriti protiv Miočića.

Stipe nije zaslužio poigravanje njegovim imenom nego upravo to što mu je White ovim putem najavio, borbu za titulu prvaka.